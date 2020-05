Trionfo dei gialloneri nella prima storica partita post-Covid in Germania. Il calcio tedesco prova a ripartire dalle emozioni del Signal Iduna Park dove gli uomini di Favre travolgono i cugini nel derby della Ruhr grazie ai gol di Haaland (al decimo sigillo in Bundes) e di Hazard e alla doppietta di Guerreiro. Borussia a – 1 dalla vetta

Finalmente calcio! Il primo pomeriggio di Bundesliga è una ventata di emozioni che per due ore ci fa dimenticare il buio degli ultimi mesi. Il campionato tedesco ricomincia proprio come ci aveva lasciato lo scorso 7 marzo: con una vittoria del Dortmund e il duello intrigante con il Bayern. I gialloneri trionfano nel derby della Ruhr contro lo Schalke grazie al solito Haaland e la perfetta sintonia degli uomini di Lucien Favre in contropiede. E la classifica dei gialloneri ora sorride: solo un punto li divide da Lewandowski e compagni, impegnati domani nella capitale contro l’Union Berlino.

Nell’assolato pomeriggio in Renania Settentrionale l’azione del primo gol post-Covid è un inno al calcio: tacco di Brandt, cross basso di Hazard e tap-in di Haaland. L’abc. Il norvegese segue il solito copione, fa quello che gli riesce meglio: segnare. L’1-0 allo Schalke è il 41° sigillo stagionale. E il classe 2000 nella ripresa veste anche i panni dell’assist-man, servendo un cioccolatino a Guerreiro. In mezzo un’altra gioia per il portoghese e un tiro nell’angolino di Hazard, titolare al posto di Giovanni Reyna, fermato da un problemino muscolare nel riscaldamento. Lo Schalke va k.o. e rimane in bilico la sua qualificazione in Europa League a undici giornate dalla fine.

Esultanze distanziate, mascherine in panchina e cinque sostituzioni come da protocollo. Il calcio prova a ripartire e lo spettacolo non manca. La Germania ha tracciato il solco, riuscirà l’Italia a seguirlo?

Il tabellino

BORUSSIA DORTMUND-SCHALKE 04 4-0 (primo tempo 2-0)

Borussia Dortmund (3-4-3): Burki; Pizczek, Hummels, Akanji; Hakimi, Brandt, Delaney (dal 68’ Balerdi), Guerreiro (dall’87’ Schmeltzer); Dahoud (dall’86’ Gotze), Haaland, Hazard (dal 78’ Sancho). All. Favre

Schalke 04 (4-3-3): Schubert; Kenny, Todibo (dal 46’ Burgstaller), Nastasic, Oczipka; McKennie, Sane, Serdar; Raman (dal 46’ Matondo), Caligiuri (dal 76’ Miranda), Harit All. Wagner

Arbitro: D. Aiketin

Gol: 28’ Haaland, 45’, 62’ Guerreiro, 48’ Hazard

Assist: Hazard, Brandt (x2), Haaland

Ammoniti: Sanè, Matondo (Schalke), Delaney, Pizczek (Dortmund)

La cronaca in 6 momenti chiave

24’ PRIMI BRIVIDI PER LO SCHALKE - Brandt scodella dalla destra, Haaland riceve e prova la conclusione di prima intenzione: palla sull'esterno della rete

28’ VANTAGGIO DEL DORTMUND - Segna sempre lui, Erling Haaland! Decimo gol del norvegese con la maglia dei gialloneri! Azione magistrale: tacco di Brandt a servire Hazard che dalla sinistra vede e serve il gioiellino classe 2000. L'ex Salisburgo trafigge Schubert con un tap-in facile facile. 1-0 Dortmund, lo Schalke costretto a inseguire

34’ OCCASIONE PER IL 2-0 DORTMUND - Hakimi vola sulla destra, palla in mezzo per Guerreiro che è il leggero ritardo, apre il piattone e manda fuori

45’ RADDOPPIO DEL DORTMUND - Ha segnato Guerreiro! Rinvio maldestro di Schoubert che regala il pallone ai gialloneri. Brandt serve in profondità il portoghese che insacca nell'angolino con un gran diagonale. Sesto gol per Guerreiro in questa stagione e Schalke in grande difficoltà!

48’ TRIS DEL DORTMUND - Ha segnato Hazard! Difesa dello Schalke imbambolata sul contropiede dei gialloneri innescato da Haaland. Ancora Brandt vede libero un compagno davanti alla porta e serve la palla del tris ad Hazard. Il belga coglie impreparato Schoubert che non si butta nemmeno. Notte fonda per lo Schalke

62’ POKER DEL DORTMUND - Ha segnato ancora Guerreiro! Poker dei gialloneri grazie al triangolo tra il portoghese e Haaland. Schoubert raccoglie ancora il pallone dalla porta. Schalke k.o.

Il momento social del match

