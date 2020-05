Con un gol di Havertz a inizio ripresa il Leverkusen cancella i 4 gol subiti in settimana dal Wolfsburg e torna a far punti: le Aspirine tornano al 3° posto momentaneo a quota 56 punti.

Senza brillare, in un partita bruttina, ma con 3 punti di capitale importanza. Dopo ‘la scoppola’ subita a sorpresa in settimana dal Wolfsburg, il Bayer Leverkusen reagisce subito e passa a Friburgo per 0 a 1. Decisivo, tanto per cambiare, Kai Havertz. Il gioiellino delle Aspirine non gioca una partita da strabuzzare gli occhi, ma si fa trovare presente nel posto giusto al momento giusto. Il suo tocco sotto le gambe di Schwolow risolve un venerdì sera che non finirà certo negli annali del calcio tedesco, ma che permette al Leverkusen di ritrovare, seppur per una sera, il terzo posto solitario: a quota 54 lunghezze e con 5 partite ancora da giocare, gli uomini di Bosz provano a rimanere attaccati al treno Champions, per un finale di Bundes che da questo punto di vista sarà caldissimo. Sa invece un po’ di ‘fine della corsa’ il sono del Friburgo, che dalla ripresa post Covid-19 ha incassato solo 2 punti in 4 partite: l’Europa League, se davanti nel weekend dovessero vincere tutte, potrebbe diventare solo un miraggio.

Il tabellino

Friburgo (4-4-2): Schwolow; Kübler (66’ Gulde), Lienhart, Heintz, Günter; Koch (75’ Frantz), Höfler, Sallai (66’ Schmid), Grifo (75’ Chang-Hoon Kwon); Höler (75’ Waldschmidt), Petersen.

Leverkusen (3-4-3): Hrádecky; Tah, S. Bender, Dragovic; Baumgartlinger, Aránguiz, Amiri, Sinkgraven (62’ Alario); Wirtz (84’ Paulinho), Bailey (85’ Tapsoba), Havertz (66’ Diaby).

Gol: 55’ Havertz.

Note – Ammoniti: Alario, Amiri.

La cronaca in 6 momenti chiave

42’ CLAMOROSA CHANCE FRIBURGO! HOLER! Palla filtrante, la difesa del Leverkusen non riesce a mettere in fuorigioco Holer che si lancia solo verso la porta: davanti a Hrádecky però l'attaccante del Friburgo angola troppo e mette fuori. La prima, vera, unica occasione fin qui del primo tempo.

54’ ARANGUIZ! OCCASIONE BAYER! Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, Baumgartlinger spizza sul primo palo per il suo compagno di reparto ma il suo colpo di testa in torsione non trova lo specchio della porta.

55’ GOL! HAVERTZ! LEVERKUSEN AVANTI! Grande combinazione tra Bailey e Havertz, con un ottimo lavoro del primo e buona finalizzazione del secondo: le finte di Bailey mettono di fatto in porta Havertz, bravo ad anticipare l'uscita di Schwolow.

63’ GOL ANNULLATO A DRAGOVIC!! Sugli sviluppi di un calcio di punizione, il difensore del Bayer stacca più in alto di tutti e supera Schwolow ma c'è un'evidente spinta di Baumgartlinger ai danni di Heintz.

64’ FUORI HAVERTZ. Qualche problema per Havertz. L'autore del gol del vantaggio per il Bayer Leverkusen è caduto male in seguito ad uno scontro di gioco. Al suo posto Diaby, da valutare le condizioni.

88’ PETERSEN SI DIVORA IL GOL DEL PAREGGIO! CHE OCCASIONE PER IL FRIBURGO! Cross basso di Gunter dalla sinistra per l'attaccante che, tutto solo dal centro dell'area, calcia in maniera debolissima e finisce sul fondo.

Il migliore

Bailey. Si muove molto, lavora per la squadra e duetta benissimo con Havertz. Davvero ammirabile ciò che fa in occasione del gol, con dribbling e assist notevoli.

Il peggiore

Holer. Sbaglia un gol clamoroso nel finale di primo tempo che avrebbe certamente scritto un’altra trama per questa partita.

