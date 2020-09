“Non sono qui per guadagnare soldi, ma per giocare in Bundesliga”.

"Lo Schalke si trova in una situazione complicata, ma io volevo giocare in Germania. Per questo abbiamo deciso che non avrò uno stipendio base, giocherò solo per i bonus. Tutto il resto lo donerò in beneficenza. Avrò un contratto che si baserà esclusivamente sulle mie prestazioni, mi serve solo ciò che occorre per coprire l’assicurazione. Lo Schalke è lo Schalke, un grandissimo club. La sola opportunità di giocare qui è stata per me un motivo sufficiente".