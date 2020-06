Bundesliga, la 31a giornata in Diretta TV e Live Streaming: date, orari e news

Dopo quasi due mesi di stop per la pandemia da Coronavirus, è ripartito il campionato tedesco. Ecco date, orari e calendario della 31a giornata della Bundesliga.

Continua il duello a distanza tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund anche se, a quattro giornate dalla fine, sono i bavaresi in netto vantaggio con un +7 sui gialloneri di Favre. La squadra di Flick affronterà in casa il Borussia Mönchengladbach, proprio l'ultima squadra capace di battere il Bayern in stagione. Borussia Dortmund in casa del Fortuna Düsseldorf, mentre il Lipsia apre la giornata sul campo dell'Hoffenheim.

Bundesliga: dove vederla in tv e in Live-Streaming

La Bundesliga sarà trasmessa da Sky Sport 1 (canale 201 del satellite e canali 472 e 482 del digitale terrestre). Il Live-Streaming sarà disponibile su Sky Go. Eurosport vi offrirà la diretta scritta minuto di tutti i match principali.

Il programma della 31a giornata (12-14 giugno 2020)

Hoffenheim-RB Lipsia su Sky Sport 1 - Venerdì 12 giugno, 20:30su Sky Sport 1 - Segui la DIRETTA SCRITTA

Wolfsburg-Friburgo Diretta gol Sky Sport 1 - Sabato 13 giugno, 15:30Diretta gol Sky Sport 1 - Segui la DIRETTA SCRITTA

Fortuna Düsseldorf-Borussia Dortmund su Sky Sport Football - Sabato 13 giugno, 15:30su Sky Sport Football - Segui la DIRETTA SCRITTA

Hertha Berlino-Eintracht Francoforte Diretta gol Sky Sport 1 - Sabato 13 giugno, 15:30Diretta gol Sky Sport 1 - Segui la DIRETTA SCRITTA

Colonia-Union Berlino Diretta gol Sky Sport 1 - Sabato 13 giugno, 15:30Diretta gol Sky Sport 1 - Segui la DIRETTA SCRITTA

Paderborn-Werder Brema Diretta gol Sky Sport 1 - Sabato 13 giugno, 15:30Diretta gol Sky Sport 1 - Segui la DIRETTA SCRITTA

Bayern Monaco-Borussia Mönchengladbach su Sky Sport 1 - Sabato 13 giugno, 18:30su Sky Sport 1 - Segui la DIRETTA SCRITTA

Mainz-Augsburg su Sky Sport 1 - Domenica 14 giugno, 15:30su Sky Sport 1 - Segui la DIRETTA SCRITTA

Schalke 04-Bayer Leverkusen su Sky Sport 1 - Domenica 14 giugno, 18:00su Sky Sport 1 - Segui la DIRETTA SCRITTA

Approfondimenti e dichiarazioni

Il campionato si concluderà entro il 30 giugno: come riferito da Christian Seifert, CEO della Lega calcio tedesca, la Bundesliga avrà il suo epilogo nel weekend del 27-28 giugno, con soli due turni infrasettimanali. La finale di Coppa di Germania, fermatasi alle semifinali, sarà invece giocata a inizio luglio.