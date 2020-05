Una tripletta di Timo Werner stende un Mainz semplicemente impresentabile. Dopo gli 8 gol presi all'andata, il Magonza ne prende 5 anche in casa: 0-5 Lipsia. La squadra di Nagelsmann supera così 'Gladbach e Leverkusen tornando al 3° posto solitario della Bundesliga.

Otto gol all’andata, in quella che era stata la vittoria più larga della storia del club (seppur breve). Cinque reti anche al ritorno. Casa o fuori, tifo o spalti vuoti, non cambia la storia: il Lipsia banchetta sul Mainz. Un Magonza francamente imbarazzante nella sua fase difensiva, con buchi e svarioni che quasi fanno rimpiangere la chiusura di tutto a casa COVID-19. Per il Lipsia è tutto davvero troppo semplice, con Werner che fa una tripletta (ma se ne mangia altri 2 altrettanto semplici) e ritrova il sorriso dopo il mezzo passo falso di settimana scorsa. Una vittoria infatti che permette a Nagelsmann di superare in un colpo solo ‘Gladbach e Leverkusen, volando al 3° posto a quota 54 punti. Un successo insomma che ristabilisce un po’ le gerarchie del campionato tedesco come le avevamo conosciute prima dello stop, ma che non può essere preso come un test particolarmente valido per misurare lo stato del Lipsia: contro la difesa di oggi del Mainz, infatti, anche qualche amatore sarebbe potuto arrivare in porta.

Il tabellino

Bundesliga La Bundesliga in Diretta TV e Live Streaming: date, orari e nuovo calendario di tutti i match DA 7 MINUTI

Mainz (3-4-1-2): Müller; St.Juste, Niakhaté, Bruma (46’ Mateta); Baku, Fernandes (74’ Latza), Kunde (61’ Barreiro), Aarón Martín; Boetius (61’ Awoniyi); Onisiwo (74’ Oztunali), Quaison.

RB Lipsia (3-5-2): Gulácsi; Upamecano (60’ Orban), Halstenberg, Klostermann; Sabitzer (60’ Adams), Laimer (43’ Mukiele), Nkunku (71’ Lookman), Kampl (70’ Wolf), Dani Olmo; Werner, Poulsen.

Gol: 11’, 48’ e 75’ Werner, 23’ Poulsen, 36’ Sabitzer.

Note – Ammoniti: Sabitzer, Upamecano, Werner; Kunde, Bruma.

Il momento social

La cronaca in 9 momenti chiave

11’ GOL WERNER! LIPSIA AVANTI! Eccola qui la prima occasione e il primo gol: Laimer da destra mette dentro dopo la discesa sul fondo, Werner anticipa tutti e punisce col piattone preciso.

23’ GOL! IL RADDOPPIO DEL LIPSIA! POULSEN! Ancora cross da destra, questa volta Sabitzer: il pallone morbido finsice a centro area dove Poulsen è libero in area piccola. Impossibile sbagliare.

34’ CHE SI E' MANGIATO POULSEN! In area piccola, solo, dopo un pallone perfetto di Werner, arriva in corsa e riesce nell'impresa di non centrare la porta. Incredibile. Lipsia vicino al terzo gol.

36’ GOOOOOOOOOL! 3-0 LIPSIA! SABITZER! Imbarazzante difesa del Mainz, forse però c'è fuorigioco a inizio azione di Poulsen. Poi, dopo una serie di batti e ribatti, Sabitzer la mette sul palo lungo. Gol confermato dopo il controllo VAR: 0-3 Lipsia.

44’ ALTRO CLAMOROSO GOL MANGIATO DAL LIPISA! NKUNKU! Palla perfetta dentro, Nkunku è solo davanti al portiere ma col piattone mette fuori. Il Lipsia sarebbe potuto tranquillamente essere sul 5-0.

48’ GOL! ANCORA LIPSIA! ANCORA WERNER! Fa tutto benissimo Kampl, che duetta nello stretto, entra in area e poi offre una palla al bacio che Werner deve solo spingere dentro. Poker. 0-4.

63’ KAMPL! GOL ANNULLATO! Bella conclusione da fuori, ma Poulsen è sulla traiettoria ed è in fuorigioco. Gol giustamente annullato.

70’ WERNER SBAGLIA UN GOL SOTTO PORTA. Nkunku scappa via e mette dentro un pallone delizioso, Werner sotto porta prova il tocco di fino ma non trova lo specchio. Altro gol mangiato.

75’ GOOOOOL! TRIPLETTA WERNER! Ma non ci sono parole per la difesa del Mainz: lancio da 40 metri, linea difensiva immobile, Werner va e davanti alla porta non può sbagliare questa volta.

Il migliore

Kampl. "Ma come?", vi chiederete voi, come non può essere Werner il migliore in campo con una tripletta? Non lo è. Il tris nella difesa di questo Mainz non è una grande impresa... E oltre a quello ci sono due gol abbastanza clamorosi mangiati sotto porta. Il migliore è Kampl, che si muove benissimo in mezzo e costruisce grandi geometrie (oltre a fornire un assist delizioso proprio per il secondo gol di Werner).

Il peggiore

L'intero Mainz. Impresentabile. Semplicemente impresentabile.

Bundesliga Bundesliga, la 27a giornata in Diretta tv e Live Streaming: date, orari e news DA UN' ORA