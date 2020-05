Jadon Sancho of Borussia Dortmund celebrates scoring his teams third goal of the game with team mates during the Bundesliga match between SC Paderborn 07 and Borussia Dortmund at Benteler Arena on May 31, 2020 in Paderborn, Germany.

Il Paderborn regge un tempo, e probabilmente il Borussia non lo gioca al meglio. Nella ripresa però per i padroni di casa è un disastro: il BVB ne fa 6, come nelle amichevoli estive. Tripletta di Sancho. Gialloneri che tornano a -7 dal Bayern capolista. Paderborn quasi matematicamente retrocesso.

Un primo tempo di buon livello. Una ripresa imbarazzante; anzi, oseremmo dire indegna. Bundesliga signori, prendere o lasciare. Protagonista il fanalino di coda Paderborn, che per un tempo regge compatto e tiene tutto sommato bene contro un Borussia Dortmund un po’ sornione e un po’ sprecone. Poi però, dopo l’intervallo, i padroni di casa prendono il primo gol. E da quel momento si sfaldano, come una di quelle selezioni che a luglio sfidano le big nei ritiri estivi. Ecco, difesa da ritiro estivo quella del Paderborn, che si prende una tripletta Sancho – primo gol dedicato anche qui a George Floyd (un po’ come Thuram qualche ora prima) – e poi anche da Hazard, Hakimi e Schmelzer. Una partita che così da interessante diventa totalmente priva di senso, con una squadra che stacca la spina in maniera non accettabile nel professionismo a questo livello. E così il Paderborn vede sempre più vicina la matematica retrocessione; il Dortmund invece torna a -7 dal Bayern Monaco. Con 5 giornate ancora da giocare, però, ai gialloneri servirà qualcosa di molto simile a un miracolo per sperare nel titolo.

Il tabellino

Bundesliga Le pagelle di Paderborn-Borussia Dortmund 1-6: nel segno di Sancho DA UN' ORA

Paderborn (5-3-2): Zingerle; Draeger, Huenemeier, Strohdiek, Schonlau, Collins; Antwi-Adjej (83’ Jastrzembski), Vasiliadis (83’ Sabiri), Holtmann (75’ Proger); Mamba (66’ Michel), Srbeny (66’ Zolinkski).

Borussia Dortmund (3-4-3): Bürki; Piszczek, Hummels, Akanji; Hakimi (87’ Morey), Can (87’ Balerdi), Delaney (68’ Witsel), Guerreiro (80’ Schmelzer); Brandt (80’ Reyna), Sancho, Hazard.

Gol: 54’ Hazard, 57’ 74’ e 92’ Sancho, 84’ Hakimi, 89’ Schmelzer; 72’ rig. Hünemeier.

Note – Ammoniti: Sancho, Hummels, Can; Collins, Draeger

Il momento social

La cronaca in 11 momenti chiave

26’ OCCASIONE DORTMUND! GUERREIRO! Brandt, con astuzia, serve con il tacco Guerreiro, che batte un rigore in movimento: salvataggio provvidenziale di Collins, che devia in corner a portiere battuto! Gran parata del portiere del Paderborn.

45’ OCCASIONISSIMA BVB! BRANDT! Si divora l'uno a zero: assist al bacio di Hakimi per Brandt che, solo davanti a Zingerle, apre il piattone e calcia clamorosamente alto. La migliore chance della partita.

49’ CHE SI E' MANGIATO HAKIMI! MA ANCHE PARATA PAZZESCA DI ZINGERLE! Palla da sinistra, finta di Can, sul secondo palo arriva Hakimi tutto solo che va di precisione: Zingerle però col piedone devia e dice di no. Grandissima parata, ma Hakimi poteva e doveva far meglio.

54’ GOL! HAZARD! BVB IN VANTAGGIO! Dopo due miracoli, qui Zingerle non trattiene un cross di Can dalla sinistra: la palla in area piccola è preda di Hazard che a porta vuota non può sbagliare.

57’ GOL! UNO-DUE DEL BORUSSIA! SANCHO! Si è scollato il Paderborn in questa ripresa. Qui ancor fuga a sinistra, palla dentro precisa e sul cross basso rasoterra Sancho la deve sono mettere dentro di piatto. Anche lui, come Thuram, dedica il gol a George Floyd.

60’ GOL ANNULLATO AL PADERBORN. Segna Srbeny! Ma è fuorigioco: sulla torre di Strohdiek il diciotto segna in girata, in evidente offside. Si alza puntuale la bandierina dell'assistente.

72’ GOL PADERBORN. Drager calcia, Can si immola e respinge con il gomito. L’arbitro fischia rigore (senza senso). Dal dischetto Hünemeier è implacabile con una gran conclusione alta e potente. Riaperta la gara?

74’ GOL BORUSSIA. ANCORA SANCHO. No, riaperto nulla. Ancora una discesa da sinistra, Hazard mette dentro e Sancho dal limite controlla e poi punisce. 1-3.

85’ GOL BORUSSIA. Partecipa alla festa anche Hakimi, che pone l'accento sulla vittoria del Dortmund: Schmelzer raccoglie una respinta corta della difesa del Paderborn e taglia verso il centro. Tocco corto per Hakimi, che incrocia il destro e infila all'angolino.

89’ GOL SCHMELZER. Tutto facile per gli uomini di Favre: Witsel calibra al centro per Schmelzer, che in spaccata anticipa nell'area piccola Hünemeier e fredda Zingerle.

91’ TRIPLETTA SANCHO. Paderborn completamente sbilanciato in avanti sul contropiede guidato da Sancho: l'inglese corre verso la porta e, in anticipo sull'inerme Collins, batte ancora Zingerle con il destro.

Le pagelle

Il migliore

Sancho. Tripletta. 15 gol e 16 assist in stagione. Classe 2000. Protagonista assoluto di una ripresa dominante. Poco altro da dire.

Il peggiore

L’intero Paderborn del secondo tempo. Imbarazzante.

