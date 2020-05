L'Hertha Berlino centra la 3a vittoria in 4 uscite dalla ripresa a oggi: in gol anche Piatek nel 2-0 all'Augusta. Colpo esterno dell'Eintracht Francoforte che passa 2-1 a Wolfsburg: in rete anche Andre Silva. Perde ancora lo Schalke 04, sempre più in crisi: passa il Werder Brema per 1-0. L'Hoffenheim vince 1-0 a Magonza e agguanta il Wolfsburg al 6° posto che vale il preliminare di Europa League.

Wolfsburg-Eintracht Francoforte 1-2

Dopo la bella vittoria infrasettimanale sul campo del Leverkusen, il Wolfsburg non riesce a dare continuità alla striscia che gli avrebbe consentito un buon allungo in ottica 6° posto Europa League. I padroni di casa sono infatti beffati dall’Eintracht di Adi Hutter. A portare avanti gli ospiti nel primo tempo è un rigore, conquistato con astuzia e poi trasformato da Andre Silva. Al 58’ il Wolfsburg pareggia con un colpo di testa di Mbabu, ma è a 4 minuti dalla fine che si materializza il colpo estero dell’Eintracht. La sponda di Bas Dost trova il tocco a rimorchio di Kamada. La squadra di Hutter si leva così dalle zone pericolose, mentre il Wolfsburg si fa raggiungere al 6° posto dall’Hoffenheim.

Schalke 04-Werder Brema 0-1

Si conferma veramente nero invece il periodo dello Schalke 04, che va ko anche oggi. Quarta uscita dalla ripresa, quarta sconfitta. I padroni di casa infatti si arrendono anche al Werder Brema. E’ancora Bittencourt a essere decisivo per il Werder, il più caldo degli anseatici dalla ripresa. Il suo gran sinistro a giro poco dopo la mezz’ora del primo tempo regala 3 punti di capitale importanza. Il Werder infatti si riavvicina a -2 dal terz’ultimo posto del Fortuna Dusseldorf, l’ultimo buono per quantomeno provare a salvarsi nell’eventuale spareggio con la terza classifica di Zweite. Lo Schalke invece allunga la striscia negativa: senza vittoria da 11 giornate.

Mainz-Hoffenheim 0-1

Nonostante un rigore sbagliato nel primo tempo, l’Hoffenheim passa di misura a Magonza. Muller para infatti un rigore a Zuber al 26’, ma poi è piuttosto rivedibile anche oggi la difesa del Mainz, che si fa beffare da un lancio lungo e un semplice dribbling. Quaison andrebbe vicino al pareggio con una gran punizione, ma oltre a quello il Magonza non riesce a fare, subendo così un nuovo ko. L’Hoffenheim vola così a quota 42, gli stessi del Wolfsburg al 6° posto.

FSV Mainz 05 - TSG 1899 Hoffenheim Credit Foto Getty Images

Hertha Berlino-Augusta 2-0

Tre vittorie e un pareggio per Bruno Labbadia dalla ripresa dei giochi a oggi. La cura funziona eccome per l’Hertha Berlino che si fa bastare la rete di Dilrosun al 23’ del primo tempo. Un vantaggio arrivato dopo una rocambolesca mischia e chiuso in pieno recupero dall’ex rossonero Piatek, che firma il primo gol su azione da quando è a Berlino. Va male all’Augusta che nel finale, prima del 2-0 di Piatek, colpisce con Richter una traversa. L’Herta Berlino vola a quota 38 punti, a -4 dal 6° posto che vale l’Europa di Wolfsburg e Hoffenheim.

