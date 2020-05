Bundesliga, Seifert: "I casi di positività alla Dinamo Dresda non fermeranno i campionati"

Il presidente della Lega calcio tedesca assicura: "Al momento ci sono 2 partite su 81 rinviate, vedremo come affrontare il problema ma il nostro obiettivo rimane quello di completare la stagione entro il 30 giugno".

In Germania e non solo fanno discutere i casi di positività al Coronavirus riscontrati nella Dinamo Dresda che, di conseguenza, è stata costretta a rinviare la partita di Zweite Bundesliga (la Serie B tedesca) di domenica prossima contro l'Hannover. Uno stop che suona come una doccia gelata per il calcio tedesco, pronto a ripartire ma subito posto di fronte a una problematica non da poco. Il presidente della Lega calcio Christian Seifert, intervistato dalla ZDF, esclude tuttavia che i nuovi casi di positività non impediranno ai campionati di ripartire.

Al momento ci sono 2 partite rinviate su 81, ovvero quelle della Dinamo Dresda che non possono essere giocate. Vedremo come affrontare questo problema, ma il nostro obiettivo non cambia: vogliamo concludere la stagione, naturalmente a patto che i test sulle altre squadre diano esito negativo. E per i casi di quarantena c'è ancora un certo margine di manovra fino alla fine di giugno: il programma prevede che possano essere aggiunti altri turni infrasettimanali

