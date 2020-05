Bundesliga, tutto rinviato: nessuna decisione dalla Merkel, campionato fermo fino al 16 maggio

Doveva essere la giornata decisiva per l'ok alla ripresa, invece è arrivata la fumata grigia: dal Governo ancora nessun ok. Se ne riparlerà in un meeting il prossimo 6 maggio. Di conseguenza il campionato tedesco non potrà ripartire prima del 16 maggio.

Doveva essere la giornata decisiva in Germania per capire se la Bundesliga fosse ripresa o meno. E invece è uscita una fumata grigia, un nulla di fatto, un tutto rimandato al prossimo 6 maggio. Non è arrivato l’ok della Cancelliera Angela Merkerl, che nell’incontro con i suoi ministri degli stati federali tedeschi non è arrivata alla decisione definitiva. I Lander avevano dato l’ok a un documento di massima in un precedente incontro tra loro, ma l’ultima parola spettava appunto al Governo tedesco che però non ha preso la decisione definitiva.

L’argomento è stato rinviato e verrà trattato il prossimo 6 maggio e per questo motivo il campionato tedesco non potrà ripartire prima del 16 maggio, come spiegato da Helge Braun, un componente dello staff della Merkel.

A differenza di altri Paesi, in Germania le misure di lockdown si sono già allentate e i club tedeschi già dai primi giorni di aprile hanno ripreso gli allenamenti in piccoli gruppi ben distanziati. Di casi di positività al COVID-19 tra le società di calcio non ne sono stati più registrati; e il protocollo già stilato nei giorni in precedenza era stato approvato. In Germania, rispetto all’Italia, non paiono infatti esserci problemi con i tamponi, tanto che la Bundesliga ne avrebbe pronti circa 20mila per provare a gestire l’ultima parte della stagione.

Bundesliga: il pallone ufficiale Credit Foto SID

Quanto influisce questa decisione sull’Italia?

Un rinvio che in qualche modo indice tanto anche sull’Italia, che sta attendendo di capire in che direzione andare. Un via libera della Merkel avrebbe dimostrato all’Europa che un’altra strada è possibile oltre agli stop già definitivi di Belgio, Olanda e Francia, lasciando al Governo italiano un’altra indicazione. Questo nuovo rinvio dei tedeschi lascia invece ancora tutto sospeso. Il termine massimo per comunicare alla UEFA la ripresa o meno del campionato resta comunque il 23 maggio. Vedremo dunque cosa succederà nei prossimi giorni.

