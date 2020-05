Una doppietta di Havertz, poi Weiser e Demirbay regalano al Bayer Leverkusen il 4-1 sul campo del Werder Brema. Aspirine ora a -1 dalla zona Champions, Werder Brema sempre in crisi al penultimo posto.

Anche in questo caso non cambiano i fattori in campo. Dopo Borussia Dortmund e Bayern Monaco, anche il Bayer Leverkusen dimostra di non aver sofferto la lunga pausa forzata. Gli uomini di Bosz passano sul campo del sempre più ‘inguaiato’ Werder Brema per 4-1, infilando l’undicesimo risultato utile consecutivo (10 vittorie e un solo pareggio). A Brema il Werder resta in partita circa due minuti, ovvero quelli tra la reazione al primo gol subito e il pareggio. Il resto è un monologo del Bayer, che controlla spazio e possesso palla. Una trama a cui il Werder aveva retto per una mezzoretta, rivelandosi però dopo il primo gol subito quella difesa colabrodo che fin qui è sempre stata in stagione. Tre gol di testa subiti a difesa immobile, un quarto con la linea che non riesce a fare il fuorigioco. E così il Leverkusen passa grazie all’ispiratissimo Kai Havertz e approfitta del passo falso del Lipsia, che in una sola giornata passa dal secondo posto a un solo punto di vantaggio sul quinto. Sì perché questa vittoria porta le Aspirine di Bosz a una sola lunghezza dal posto Champions del Lipsia. Notte fonda invece per un Werder Brema che così farà davvero fatica a salvarsi: bloccati a 18 punti (ma con una partita in più da recuperare), gli anseatici vedono ancora ben distante il terz’ultimo posto del Paderborn, che resta a +5.

Il tabellino

Bundesliga Riparte la Bundesliga: i 5 motivi per guardare il campionato tedesco 13/05/2020 A 19:09

Werder Brema (4-3-3): Pavlenka; Selassie, Veljkovic, Moisander, Friedl; M.Eggestein, Vogt (85’ Osako), Bargfrede (54’ J.Eggestein); Bittencourt (71’ Woltemade), Selke (71’ Sargent), Rashica (85’ Bartels).

Bayer Leverkusen (4-2-3-1): Hradecky; Weiser, Bender, Tapsoba, Sinkgraven; Aranguiz (86’ Paulinho), Demirbay; Wirtz (63’ Bellarabi), Amiri (71’ Baumgartlinger), Diaby (62’ Bailey); Havertz (86’ Alario).

Gol: 28’ e 34’ Havertz, 61’ Weiser, 78’ Demirbay; 30’ Selassie.

Note – Ammoniti: Bender; Moisander, Friedl.

Il momento social

La cronaca in 8 momenti chiave

26’ AMIRI! PRIMO SQUILLO! Dal limite lavora bene Amiri, che conclude sul primo palo dopo un bel dribbling al limite: Pavlenka è bravo a deviare in corner.

28’ GOL! LEVERKUSEN IN VANTAGGIO: HAVERTZ. Gran discesa a destra di Diaby, palla dentro, Havertz sale di testa sul secondo palo e la piazza di giustezza sul palo lungo. Aspirine in vantaggio.

30’ GOL! 1-1, SELASSIE. IL PARI IMMEDIATO DEL WERDER. Da corner, Bittencourt mette dentro, SELASSIE anticipa sul primo palo con una specie di colpo di tacco in anticipo. Immediato e importantissimo pareggio per il Werder.

34’ GOL! ANCORA HAVERTZ! 2-1 LEVERKUSEN! Palla dentro di Demirbay su punizione, difesa del Werder completamente immobile, Havertz sbuca e colpisce da solo di testa e mettendo dentro un’occasione troppo ghiotta.

37’ BITTENCOURT! CHE SI E' MANGIATO?! Lanciato, sbaglia a fare il fuorigioco la linea del Leverkusen, Bittencourt è troppo frettoloso e tutto solo calcia altissimo. Ghiottissima chance per fare 2-2, doveva far meglio Bittencourt.

61’ GOL! WEISER! 3-1 LEVERKUSEN! Ed eccola qui la chiusura! Bella giocata di Havertz, Diaby è nel posto giusto e mette dentro il pallone morbido che si trasforma in secondo assist: Weiser arriva in una difesa di 'belle statuine' e mette dentro l’1-3.

62’ GOL MANGIATO DA M.EGGESTEIN – Come nel primo tempo il Werder avrebbe l’immediata occasione per segnare, ma M.Eggestein questa volta arriva in corsa e calcia malissimo. Poteva riaprila il Werder.

78’ GOL! E SONO QUATTRO PER IL BAYER! DEMIRBAY. Gran assist di Bellarabi, sbaglia il fuorigioco il Werder, Demirbay solo davanti alla porta mette prima a sedere il portiere e poi lo scavalca con un lob morbido.

Il migliore

Kai Havertz. Davvero in forma questo talentino, riprende con la stessa vena con cui aveva lasciato. I due gol in avvio, l’apertura per il gol che porta al 3-1 e chiude la gara. Promosso.

Il peggiore

C’è l’imbarazzo della scelta per il Werder. Da Vogt a M.Eggestein, da Bittencourt che si mangia un gol che forse avrebbe cambiato un po’ la partita a Veljkovic. Male male.

Play Icon WATCH Union Berlino-Bayern Monaco 0-2: gol e highlights. Bavaresi ok nel segno di Lewandowski e Pavard 00:01:02

Bundesliga Solidarietà tra club in Germania: Bayern, Dortmund, Leverkusen e Lipsia donano 20 milioni 26/03/2020 A 18:08