L'Eintracht Francoforte sbanca Brema nello scontro diretto per la salvezza: 0-3 grazie ad Andre Silva e alla doppietta improbabile di Ilsanker. L'Eintracht scappa così a 35 punti, sale di fatto a mezza classifica e con 5 giornate alla fine può dirsi salvo. Nei guai il Werder Brema che resta penultimo a 25 punti, -2 dal Fortuna Dusseldorf e -3 dal Mainz.

Per un tempo alla pari, poi a costare cari ancora una volta al Werder Brema sono stati gli svarioni difensivi. Nel recupero decisivo della Bundesliga per i discorsi legati alla zona salvezza, il colpo esterno è dell’Eintracht Francoforte che passa a Brema per 3-0. Tutti nella ripresa i gol: col Andre Silva che va ancora in rete e sblocca la gara, prima della doppietta improbabile del difensore Ilsanker, entrato in campo e subito in rete dopo 5 secondi. I tre punti valgono oro per l’Eintracht che di fatto abbandona definitivamente le zone a rischio e con 35 punti si mette a centro classifica, superando anche il Colonia. Nei guai resta invece il Werder. La squadra di Brema, retrocessa una sola volta nella sua storia in Bundesliga (1980), resta al penultimo posto a quota 25 punti: -2 dal Fortuna Dusseldorf e -3 dal Magonza.

Il tabellino

Werder Brema (4-3-3): Pavlenka; Selassie, Veljkovic, Moisander, Friedl (76’ Bittencourt); M.Eggestein, Vogt (83’ Woltemade), Klaassen; Bartels (62’ Sargent), Selke (62’ Rashica), Osako (76’ Augustinsson).

Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Trapp; Abraham, Hasebe, Hinteregger; Toure, Kohr, Rode (81’ Ilsanker), Kostic; Gacinovic (88’ de Guzman), Kamada (77’ Sow); Andre Silva (77’ Dost).

Gol: 60’ Andre Silva, 81’ e 90’ Ilsanker.

Note – Ammoniti: Bartels, Veljkovic; Hinteregger.

Il momento social

La cronaca in 6 momenti chiave

15’ TRAPP! CHE PARATA! Tiro dal limite di Klaassen, gran riflesso di Trapp che dice di no. Werder pericoloso, primo vero squillo squillo.

57’ GOl ALLUNNALTO A KOHR! Disastro difensivo del Werder con un paio di difensori che se la tirano addosso. Kohr alla fine è lì e ne approfitta, con un diagonale rapido. L'arbitro però ferma tutto per fuorigioco.

60’ GOL! ANDRE SILVA! EINTRACH AVANTI! Cross da sinistra di Kostic, sul secondo palo Andre Silva è solo e la schiaccia dentro di testa. Eintrach in vantaggio! Gol pesantissimo.

72’ CLAMOROSA OCCASIONE EINTRACHT! GACINOVIC! Bell'azione personale del numero 11, che salta Vogt con un tunnel e calcia da posizione invitante: dopo aver fatto la cosa più difficile però Gacinovic mette fuori non trovando lo specchio.

81’ GOL! INCREDIBILE! PROPRIO ILSANKER! Al primo pallone toccato, dopo 5 secondi dal suo ingresso in campo: corner di Kostic, difesa immobile, Ilsanker sbuca e di piattone mette dentro. La chiude l’Eintracht.

90’ GOL! DOPPIETTA ILSANKER! 0-3 EINTRACHT! Incredibile, non aveva mai segnato e Ilsanker ne piazza 2 in nemmeno 10 minuti. Di testa, dopo la punizione di de Guzman, Ilsanker sale di testa e punisce arrotondando ulteriormente il punteggio.

Il migliore

Kostic. Sforna i due assist decisivi: il primo con un gran cross, il secondo con un calcio d’angolo pennellato.

Il peggiore

Veljkovic. Il centrale difensivo del Werder resta un grossissimo problema per una squadra che subisce davvero troppo dagli sviluppi di situazioni da gioco fermo.

