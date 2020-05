Alla Volkswagen Arena quinta vittoria consecutiva dei gialloneri che si portano virtualmente a -1 dai bavaresi (impegnati alle 18.30 contro l’Eintracht), a quattro giorni dal Klassiker. I Lupi, invece, perdono un'occasione per consolidare un posto in Europa League

Il Dortmund passa anche la prova Wolfsburg con… i terzini. Guerreiro e Hakimi, 12 gol in due fin qui, affossano i Lupi e mettono pressione al Bayern Monaco che, dopo l’impegno casalingo contro l’Eintracht Francoforte, è atteso martedì prossimo al Signal Iduna Park per il Klassiker più atteso degli ultimi anni, il miglior spot della Bundesliga post-Covid.

Nella quinta vittoria consecutiva dei gialloneri le notizie insolite sono allora la prestazione sottotono di Erling Haaland, mai veramente in partita e con zero tiri in porta a tabellino, e l’addio annunciato di Mario Gotze che dalla prossima stagione non sarà più un giocatore dei Diavoli Gialli. Parola di Michael Zorc, direttore generale del club.

Il tabellino

WOLFSBURG-BORUSSIA DORTMUND 0-2 (primo tempo 0-1)

Wolfsburg (4-2-3-1): Casteels; Mbabu, Pongracic, Brooks, Roussillon (dal 64’ Klaus); Schlager, Arnold; Steffen, Mehmedi (dall’85’ Joao Victor), Ginczek (dal 64’ Brekalo); Weghorst. All. Glasner

Borussia Dortmund (3-4-3): Bürki; Piszczek, Hummels (dal 46’ Emre Can), Akanji; Hakimi, Dahoud, Delaney (dall’83’ Balerdi), Guerreiro (dall’83’ Schmeltzer); Brandt (dal 65’ Sancho), Haaland, Hazard (dall’83’ Reyna). All. Favre

Gol: 32’ Guerreiro, 77’ Hakimi

Assist: Hazard, Sancho

Ammoniti: Ginczek, Brooks, Arnold, Schlager (W), Delaney, Hazard (D)

Espulsi: Klaus (W)



La cronaca in 5 momenti chiave

32’ VANTAGGIO DEL DORTMUND - Ha segnato Guerreiro! Ottavo gol stagionale per il portoghese! Grande azione sulla destra dei gialloneri: nasce tutto da un esterno filtrante di Brandt per Hakimi. Il marocchino serve Hazard sul fondo. Cross basso: Haaland non trova l'impatto col pallone, ma c'è Guerreiro che deve solo completare il tap-in a porta praticamente sguarnita. Wolfsburg punito alla prima occasione dei Diavoli Gialli

42’ ANCORA BRIVIDI PER IL WOLFSBURG - Brandt disegna calcio: il tedesco serve Hakimi sulla destra, palla dentro per Hazard che strozza un po' il tiro. Palla fuori

48’ INCREDIBILE OCCASIONE PER IL WOLFSBURG - Weghorst serve in profondità Steffen che tutto solo si divora l'1-1 scheggiando la traversa a Burki battuto

61’ SECONDA PALLA-GOL CLAMOROSA PER IL WOLFSBURG - Weghorst mette in mezzo, Dahoud scivola ma nessun giocatore del Wolfsburg è pronto a spingere la palla in rete

77’ RADDOPPIO DEL DORTMUND - Ha segnato Hakimi! Contropiede innescato da Sancho che si mangia 40 metri in pochi secondi e allarga per il marocchino: diagonale e palla nell'angolino. 2-0 e Wolfsburg alle corde

Il momento social del match

