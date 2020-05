C'è il sì di Merkel: la Bundesliga ripartirà dalla seconda metà di maggio

52 giorni dopo lo stop, la Bundesliga ha ottenuto il benestare dal governo per riprendere dalla seconda metà di maggio. Sarà la Lega a comunicare la data ufficiale della ripartenza.

Lo scorso 13 marzo, alla vigilia dell’anticipo della 26a giornata di campionato fra Fortuna Dusseldorf e Paderborn, la Bundesliga era stato l’ultimo grande campionato di calcio a fermarsi a causa dell’esplosione di contagi da Coronavirus in tutta Europa. 54 giorni dopo quello stop, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha dato il benestare affinché il massimo campionato di calcio tedesco e la Zweite Liga (la Serie B tedesca) siano le prime due leghe dei grandi paesi europei a poter ricominciare a giocare, ovviamente a porte chiuse e senza pubblico sugli spalti.

Bundesliga Germania, due positivi al Coronavirus anche nel Borussia Mönchengladbach DA 21 ORE

Sarà la Lega a decidere le date della ripartenza

Saranno i vertici della Bundesliga a decidere la data esatta della ripartenza ma la Lega ha ottenuto l'ok dal governo centrale per riprendere l’attività dalla seconda metà di maggio: i club della massima serie torneranno in campo per giocare le otto giornate di campionato mancanti e ultimare la stagione 2019-2020.

Possibile ma improbabile che la prima giornata si sviluppi già dal prossimo weekend (15-17 maggio), più probabile che il weekend della ripartenza sarà quello successivo, da venerdì 22 a domenica 24 maggio. La decisione maturerà domani nell'assemblea generale che si riunirà a Francoforte. Nel vertice sarà definito anche il calendario della ripresa.

La stragrande maggioranza dei club della Bundesliga ha ancora nove partite da giocare - solo Eintracht Francoforte e Werder Brema devono giocarne 10 - con il Bayern Monaco, che vanta quattro punti di vantaggio rispetto al Borussia Dortmund al secondo posto.

Play Icon WATCH Il Bayern torna ad allenarsi: giocatori a un metro di distanza e zero strette di mano 00:02:00

Bundesliga Ex Schalke muore nel 2016 e risorge nel 2020: presunta truffa per il premio dell’assicurazione IERI A 21:26