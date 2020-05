Calcio a porte chiuse, tamponi e rimborsi: la Germania è davvero pronta a ripartire?

Il calcio tedesco ripartirà tra una settimana, il 15 maggio. Quali sono le ragioni alla base di una ripartenza così rapida? Quali i rischi? Lo abbiamo chiesto alla redazione tedesca di Eurosport.

La Bundesliga è pronta a ripartire: una volta ottenuto il benestare di Angela Merkel e fissata la fatidica data del ritorno (15 maggio), non resta che accomodarsi sul divano per assistere allo spettacolo offerto da Haaland, Sancho, Werner e gli altri astri nascenti del campionato tedesco. Eppure un ritorno così frenetico alla normalità non sarà così facile, né per le squadre né per i tifosi. Perché dietro alla decisione del governo tedesco di scongelare le competizioni calcistiche, si celano parecchie incognite: reggerà il piano per garantire l’attività sportiva evitando i contagi? In che condizioni si presenteranno le squadre al ritorno dalle rispettive quarantene? Quanto influisce questa scelta sui piani di ripartenza del calcio italiano?

Al fine di sciogliere questi nodi, abbiamo posto delle domande a Florian Bogner, nostro collega dalla redazione tedesca di Eurosport, con la speranza di fare più chiarezza sullo stato del calcio tedesco in questi ultimi giorni.

Il vostro paese è pronto per questo ritorno? In Italia abbiamo la sensazione che sia ancora troppo presto per ripartire, anche se la Serie A pare disposta a riprendere a qualsiasi costo.

Questa è la grande domanda a cui nessuno di noi riesce a rispondere. In Germania, nelle ultime giornate, abbiamo assistito a un allentamento delle misure per prevenire i contagi di Coronavirus, quindi si tratta di una decisione che riflette questo piano. Ma ci sono anche un sacco di voci, incluse quelle dei politici, che affermano che sia troppo presto per giocare a calcio, non sottovalutando il segnale che questa decisione trasmetterebbe alla popolazione. Ad ogni modo il governo ha dato il via libera. La DFL (Deutsche Fußball Liga) ha spinto molto perché si ripartisse, minacciando il possibile fallimento di molte società nel caso in cui ci si fosse fermati. Il piano sanitario è dettagliato, ma fa intravedere delle falle. Qualora molti giocatori dovessero risultare positivi, la Bundesliga potrebbe ripiombare in una grave situazione, e l’opinione pubblica potrebbe accanirsi molto più negativamente contro il calcio tedesco.

Qual è lo stato in cui si trovano le squadre? Avranno a disposizione solo due settimane di allenamenti. Chi ne può beneficiare?

Non possiamo sapere quale squadra ne uscirà avvantaggiata. Ogni società si è impegnata a mantenere i suoi giocatori in condizione; da parecchie settimane hanno avuto modo di organizzare allenamenti in piccoli gruppi e ora riprenderanno le sessioni collettive. Si potrebbe suggerire che le migliori squadre, equipaggiate con staff, strutture e giocatori migliori – come Bayern, Dortmund, Lipsia ecc. – potrebbero avere un vantaggio, ma non si può prevedere nulla con assoluta esattezza. Nelle ultime settimane infatti, molti professionisti di questi grandi club hanno dichiarato che ci potrebbero essere dei ribaltoni di classifica inaspettati a causa della pausa. Ci potrebbero essere dei risultati inconsueti o imbarazzanti per qualche squadra una volta che torneremo a giocare dopo uno stop così lungo e per giunta senza tifosi negli stadi.

L’ultima domanda riguarda proprio i tifosi. Le società rimborseranno gli abbonamenti e i biglietti acquistati? E qual è l’opinione dei tifosi in merito alla ripresa?

La maggior parte delle società sono disposte a rimborsare almeno una parte degli abbonamenti… eccetto lo Schalke. Queste politiche variano di squadra in squadra, non c’è una regola comune. Il Bayern per esempio ha deciso di rimborsare tutti gli acquirenti di biglietti per singole partite e di restituire la somma relativa alla percentuale delle partite saltate ai possessori di un abbonamento, con la clausola di ridestinare parte o la totalità della somma rimborsata a favore della loro associazione di beneficenza. Il Borussia Dortmund, il Lipsia e il Bayer Leverkusen hanno intrapreso strade simili. Il Borussia Mönchengladbach e il Wolfsburg rimborseranno i biglietti singoli, ma non hanno offerto una soluzione per gli abbonati. Lo Schalke 04, in difficoltà finanziarie, ha dato ai tifosi la possibilità di scegliere tra alcuni rimborsi materiali (ad esempio combinazioni tra magliette, sciarpe, buoni e beneficenza) escludendo la possibilità di un rimborso in contanti. La Union Berlin farà decidere ai propri tifosi, ma per il momento non sono state proposte soluzioni.

