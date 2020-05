Sfuma una fondamentale vittoria per gli uomini di Rosler, che non approfittano della netta sconfitta del Mainz contro il Lipsia. Karaman e Thommy portano il punteggio sullo 0-2, ma nel finale Modeste e Cordoba agguantano il 2-2.

Ci eravamo forse dimenticati di cosa può regalare il calcio. Questa partita ce lo ha ricordato in diversi modi. Primo: con un'ottima organizzazione e una partita preparata bene, si può mettere in difficoltà qualunque avversario. E così succede che per 80' minuti il Fortuna Dusseldorf limita il Colonia con una fase difensiva attenta, un pressing organizzato e con una ferocia nello sfruttare gli errori altrui. Secondo: mai dare per finita una partita. Il Colonia sembrava sepolto, dopo aver fallito il rigore sullo 0-1 ed essere andato poco dopo sotto 0-2. Ma nel calcio il gol può arrivare da un momento all'altro: l'insperato 1-2 arriva all'88', cambia tutto e al 91' ecco il 2-2. Incredibile. Terzo: il calcio da, il calcio toglie. Nel caso del Colonia è il contrario: una settimana fa gli uomini di Gisdol hanno sprecato il vantaggio di 2-0 contro il Mainz e sono stati inchiodati al 2-2. Oggi è il contrario. E a godere è sempre il Mainz, asfaltato nel pomeriggio dal Lipsia: il Fortuna Dusseldorf, terz'ultimo, resta a 3 punti di distanza.

Il tabellino

COLONIA-FORTUNA DUSSELDORF 2-2 (primo tempo 0-1)

COLONIA (4-2-3-1): Horn; Ehizibue (dal 60' Meré), Leistner, Bornauw, Katterbach (dal 60' Drexler); Skhiri, Hector; Kainz (dal 79' Rexhbeçaj), Uth, Jakobs (dal 60' Modeste); Cordoba. All. Gisdol.

FORTUNA DUSSELDORF (3-5-2): Kastenmeier; Zanka, Hoffmann, Giebelmann; Zimmermann, Stöger (dall'80' Oliver), Morales, Bodzek (dal 73' Sobotka), Thommy (dall'80' Fink); Karaman (dal 73' Hennings), Skrzybski (dal 61' Zimmer). All. Rösler.

Gol: 41' Karaman (F), 61' Thommy (F), 88' Modeste (C), 90+1 Cordoba (C).

Assist: 0-1 Skrzybski (F), 0-2 Skrzybski (F), 1-2 Drexler (C), 2-2 Drexler (C).

Ammoniti: Sobotka (F).

Kenan Karaman - Fortuna Düsseldorf Credit Foto Getty Images

La cronaca in 8 momenti chiave

21’ - PRIMA OCCASIONE DEL MATCH! DUSSELDORF PERICOLOSO! Errore in uscita di Leistner, Karaman calcia dall'interno dell'area di rigore: centrale, Horn respinge in corner

34’ - CI PROVA SKHIRI! Colpo di testa sul primo palo del centrocampista del Colonia su calcio d'angolo, pallone alto sopra la traversa.

41 - GOOOOLLL! 1-0 FORTUNA DUSSELDORF! KARAMAN! Pressione vincente degli ospiti: Bozdek ruba palla e serve Skrzybski. Karaman riceve in area di rigore e calcia: deviazione decisiva di Leistner che spiazza Horn

58’ - RIGORE PER IL COLONIA! Succede di tutto: doppio palo di Uth dall'interno dell'area di rigore, al terzo tentativo viene steso!

59’ - RIGORE PARATO! Kastenmeier intuisce e para il rigore di Uth! Resta in vantaggio il Dusseldorf!

61’ - GOOOOLLLLL! 2-0 DUSSELDORF! THOMMY! Gol sbagliato, gol subito: ottimo contropiede degli ospiti, Skrzybski allarga per Thommy che con il piattone trova l'angolino!

88’ - GOOOOOLLLL! 1-2 COLONIA! MODESTE! Torna in partita il Colonia: gran colpo di testa del nuovo entrato sul secondo palo!

90'+1 - GOOOOOLLLL! 2-2 COLONIA!! INCREDIBILE, CORDOBA! Colpo di testa vincente da pochi passi, cross di Draxler e incornata vincente!

Il migliore in campo

Dominick DREXLER - Entra dalla panchina e cambia la partita: due assist al bacio dalla destra per le reti di Modeste e Cordoba. Serviva la giocata del singolo per rimettere in partita il Colonia, ne servivano due per portarla al pareggio. Ha fatto tutto lui.

Il peggiore in campo

Mark UTH - Questa volta stecca. Non è al centro della manovra e non riesce a rendersi pericoloso. La possibile svolta al 58': doppia occasione da pochi passi, doppio palo. Alla terza possibilità arriva il fallo che lo porta sul dischetto, ma si fa ipnotizzare da Kastenmeier .

