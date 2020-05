Coronavirus, 3 positivi nel Colonia: la squadra però prosegue gli allenamenti

In Germania si prova a ripartire ma il Colonia, tramite i suoi social, ha comunicato la positività di 3 persone al COVID-19. Il club non ha annunciato i nomi, ma ha confermato il buono stato di salute e spiegato la prassi: 14 giorni di isolamento per loro, mentre la squadra potrà continuare gli allenamenti.

Un duro colpo per chi vorrebbe provare a ripartire. O almeno sulla carta. Con un comunicato sui propri social infatti il Colonia, società militante in Bundesliga, ha diffuso la notizia di 3 persone positive al Coronavirus dopo gli ultimi test.

Bundesliga Bundesliga, tutto rinviato: nessuna decisione dalla Merkel, campionato fermo fino al 16 maggio IERI A 16:01

La società tedesca non ha confermato le identità delle 3 persone: non si sa quindi se siano calciatori della prima squadra, staff o altro ancora; ma si è semplicemente limitata a diffondere la notizia e la metodologia dell’attuale procedura.

Le 3 persone – tutte senza gravi problemi, fanno sapere – sono state trovate positive giovedì sera e saranno sottoposte a 14 giorni di quarantena. Il resto dello staff e della squadra, anche loro testati giovedì sera, continueranno normalmente gli allenamenti.

E’ questa infatti la procedura medica con cui sono ripartiti in Germania: possibilità di fare costanti controlli – e dunque tamponi per il COVID-19 – per poter proseguire verso ciò che vorrebbe essere la riapertura del campionato tedesco.

Una riapertura che aveva visto il primo passo dopo l’ok dei Lander a disputare le gare a porte chiuse, ma che non aveva trovato il via libera definitivo proprio giovedì, quando la cancelliera Merkel non aveva dato nuove notizie sulle decisioni in merito al calcio.

La decisione sulla ripresa effettiva della Bundesliga sarà presa la prossima settimana – un nuovo incontro è previsto per il 6 maggio. Da capire a questo punto se e quanto influiranno queste 3 nuove positività del Colonia; per un calcio tedesco che aveva ripreso gli allenamenti ormai da quasi un mese (6 aprile) e che fino a oggi non aveva registrato nuovi casi.

Ad ogni modo per ora la procedura, almeno dal punto di vista degli allenamenti, non cambia: proseguire isolando i casi positivi. Come già comunicato e come farà il Colonia stesso.

Play Icon WATCH Il Bayern torna ad allenarsi: giocatori a un metro di distanza e zero strette di mano 00:02:00

Bundesliga In Germania invece si riparte: Bundesliga, c'è l'ok dei Lander. Ma l'ultima parola spetta al governo 28/04/2020 A 17:24