Da 0 a 10, il Pagellone della Bundesliga: il Bayern che va, il gesto di Thuram, il segno di Sancho

12 punti su 12, e il Bayern Monaco vola verso l'ottavo titolo consecutivo. Ma i giovani continuano a brillare: dal gesto di Thuram alla tripletta di Sancho fino al record di Havertz. Ma occhio anche in basso: rigori discutibili, difese inguardabili, approcci da amichevoli estive. Il meglio e il peggio della 29a giornata di Bundesliga.

Voto 10... All’inarrestabile cammino del Bayern Monaco

...Che si appresta ormai a mettere in bacheca l’ottavo Meisterschale consecutivo. Il Bayern ha ripreso il campionato davvero come se non ci fosse stata mai una pausa. Cinque gol anche al Fortuna Dusseldorf per un bottino che dalla ripresa recita 13 gol fatti in 4 partite, 2 subiti e naturalmente 12 punti.

Voto 9... Al bel gesto di Thuram (e non solo)

Al di là della retorica, il primo sportivo a schierarsi con un gesto forte sul campo che ha poi dato seguito a tanti altri colleghi. D’altra parte il proverbio dice bene: il frutto non cade mai lontano dall’albero.

Voto 8... All’Hertha della cura Labbadia

...Che dopo la vittoria anche sull'Augsburg diventa una squadra in lotta per l'Europa. Fino a marzo rischiava la retrocessione, poi la scelta di Labbadia ha dato la svolta. Il tecnico di origini italiane ha ancora una volta messo ordine dentro l’ambiente: dalle scelte ai morali. E i risultati dicono 10 punti sui 12 disponibili dalla ripresa. Con 5 turni ancora da giocare, se questo è il ritmo, l’Hertha diventa sul serio una candidata al 6° posto che vale i preliminari di EL.

Voto 7... Alla tripletta del signor Sancho

...Che si esalta contro un Paderborn tendente all’impresentabilità, soprattutto nel secondo tempo. Per quello non vola così in alto in classifica con la sua tripletta, ma i numeri di questo ragazzo continuano comunque a essere qualcosa di impressionante: 17 gol e 17 assist in questa stagione di Bundes. 25 marzo 2000 alla voce ‘ data di nascita’ sul passaporto. Wow.

Voto 6... Alla lena del Bayer Leverkusen

...Che a Friburgo gioca una partita bruttina. Anzi, un primo tempo inguardabile. Eppure la sfanga, facendo il minimo indispensabile e grazie al gol del solito Havertz. La scoppola presa in casa con i 4 gol subiti dal Wolfsburg qualche giorno prima non era stata evidentemente ancora del tutto digerita. Per andare in Champions però serviranno prestazioni più convincenti.

Voto 5... Al passo falso del Wolfsburg

...E a proposito di Wolfsburg. Prima il poker a Leverkusen e poi la prestazione bruttina con l’Eintracht. Un'altalena classica in Bundesliga, ma non per questo da dimenticare di evidenziare. E adesso dietro premono sul serio: dall’Hoffenheim (appaiato a 42 punti) al già citato Hertha Berlino. Il posticino in Europa è tutt’altro che scontato.

Voto 4... Alla difesa del Colonia

...Che nel 4-2 subito in casa dall’RB Lipsia nel posticipo del lunedì sera riesce nell’impresa di prendere un gol praticamente dal rinvio del portiere. Nell’occasione del gol di Werner infatti l’assist arriva da un rinvio di Gulacsi: difesa sorpresa, corsa solitaria del tedesco verso la porta e tanti saluti a ciò che si può definire ‘organizzazione difensiva’. Si consoli però il Colonia: non sono gli unici. Nel weekend ne abbiamo viste di ogni...

Voto 3... Al rigore fischiato contro Emre Can

Perché il calcio è sì ripreso, e con lui anche la battaglia personale di chi vi scrive queste righe: basta con questi rigori. Basta. Basta. Ma cosa avrebbe dovuto fare Emre Can, amputarsi un braccio mentre va in tackle? Questa regola va cambiata: torni la volontarietà del gesto. Rigori per “falli” di mano così, davvero, non c’entrano nulla con lo spirito del gioco così come fu inventato.

Voto 2... Al secondo tempo del Paderborn

Semplicemente imbarazzante. Per altro dopo un primo tempo molto gagliardo e dove avevano retto tutto sommato bene e di squadra. E’ bastato un gol subito per far venir giù tutto il castello di sabbia. Perché d’accordo, si può perdere, ma 6 gol in 45 minuti e la possibilità di farne almeno un altro paio da parte del BVB sono cose da rappresentativa locale al raduno estivo in montagna. Suvvia.

Voto 1... Allo Schalke 04

C’è però chi ha fatto peggio. E’ lo Schalke04 post COVID-19. 4 partite, 4 sconfitte, 10 gol subiti e uno segnato. No, direi che davvero non ci siamo. Fortunatamente lo Schalke si era costruito una posizione decente prima della sospensione. Fosse stato qualche punto più sotto rispetto alle sue 37 lunghezze, sarebbe stato davvero nei guai.

