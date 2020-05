Dà la mano ai compagni, filma i test e si lamenta dello stipendio: l'Hertha sospende Kalou

Kalou l'ha combinata davvero grossa. Entra negli spogliatoi e dà la mano ai compagni di squadra, manovra che non può essere fatta in tempi di coronavirus anche se il giocatore era risultato negativo al tampone. Non solo, si lamenta della busta paga in diretta facebook e filma i test svolti dai propri compagni di squadra. La società lo ha sospeso.

Salomon Kalou è stato sospeso dall'Hertha Berlino, sia per quanto riguarda gli allenamenti che per quanto riguarda il ritorno alle partite ufficiali, dovesse ripartire la Bundesliga. Considerando che l'ivoriano è in scadenza di contratto, l'ex giocatore del Chelsea potrebbe aver di fatto detto addio all'Hertha dopo le ultime azioni.

Il perché della sospensione

Tutto è nato da una diretta facebook che Kalou ha fatto in spogliatoio. Si siede, dà la mano ad un compagno di squadra e ad un preparatore. Nulla di strano, ma siamo in tempi di coronavirus e queste pratiche sono assolutamente vietate dall'imposizione del distanziamento sociale. Non solo, critica la busta paga ricevuta, affermando di esserci stati dei tagli non autorizzati, il tutto in diretta con i suoi follower.

Qualche minuto più tardi lo si vede, sempe in diretta facebook, filmare i tamponi svolti dai propri compagni di squadra, nello specifico quello di Jordan Torunarigha con il fisioterapista che chiede a Kalou di lasciare la stanza. A fine giornata l'epilogo è inesorabile: Kalou è sospeso.

Non ha recato danni soltanto al club, ma ha anche mostrato che in tutta la discussione sulla ripresa del campionato, un giocatore, esperto come Kalou, non prende sul serio il tema del coronavirus. Vorrei sottolineare espressamente che abbiamo attirato l'attenzione di tutti sull'igiene e le norme sulla distanziamento sociale e ci assicuriamo che vengano osservate rigorosamente. L'Hertha BSC si rammarica profondamente del comportamento di Salomon Kalou, soprattutto perché è un giocatore esperto. Tuttavia, l'entità della sua cattiva condotta richiede un'azione coerente ed è sospeso fino a data da destinarsi. [Il comunicato di Michael Preetz]

