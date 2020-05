Distorsione al ginocchio per Haaland: il Borussia Dortmund trema in attesa degli esami

L'attaccante norvegese è uscito al 72' della sfida persa 1-0 col Bayern Monaco dopo un accidentale scontro con l'arbitro Stieler. Si parla di un problema al ginocchio e c'è ovvia preoccupazione in casa giallonera: si attendono i referti medici per valutare l'entità del danno e gli eventuali tempi di recupero.

E' stato un martedì nero per il Borussia Dortmund: la sconfitta per 1-0 in casa nel "Klassiker" col Bayern Monaco ha spento ogni speranza di titolo, in più è arrivata la doccia fredda dell'infortunio a Erling Haaland. Il bomber norvegese, arrivato a gennaio dal Salisburgo, è infatti uscito dal campo zoppicando vistosamente al 72' per un problema al ginocchio successivo ad uno scontro, fortituito, con l'arbitro Tobias Stieler. Haaland ha provato a stringere i denti ma poi ha dovuto arrendersi, si è accasciato nell'area piccola davanti al portiere avversario Neuer e poi è stato sostituito.

Il Borussia Dortmund adesso incrocia le dita, sperando che non sia nulla di grave: si parla di una distorsione al ginocchio ma per capire l'entità del danno e stabilire gli eventuali tempi di recupero bisognerà aspettare i referti medici. "Non dovrebbe essere nulla di grave", ha detto il tecnico Lucien Favre, sottolineando che il guaio fisico è esclusivamente di tipo "traumatico" e che dunque non ha nulla a che fare con la ripresa dell'attività dopo il lungo stop per il Coronavirus. Probabile comunque che Haaland venga tenuto a riposo nella sfida del weekend contro il Paderborn.

