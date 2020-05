Emre Can: "A Dortmund per vincere la Bundesliga. Ronaldo? Ci trascinava anche in partitella"

Il centrocampista tedesco ricorda i momenti passati con Cristiano Ronaldo alla Juventus, poi sul presente e il futuro. L'obiettivo è vincere il campionato con il Borussia Dortmund.

La Bundesliga è ripartita e il Borussia Dortmund vuole lottare fino alla fine con il Bayern Monaco per recuperare il titolo che viene vinto sistematicamente da 7 anni dai bavaresi. Non sarà facile, i gialloneri sono a -4, ma proprio martedì 26 ci sarà proprio lo scontro diretto durante il turno infrasettimanale che potrà cambiare le carte.

L'ex Juventus Emre Can, ad un'intervista alla Bild, ha spiegato il perché della sua scelta di approdare a Dortmund in inverno. Una Dortmund che gli ricorda molto la 'sua' Liverpool, oltre alla grande voglia di vincere il titolo con il Borussia.

Sono venuto qui perché voglio vincere il campionato. L’ambiente e l’atmosfera è perfetta e ricorda molto quella di Liverpool. Non è un caso che entrambi i club e i tifosi amino la stessa persona, Klopp

Cosa gli manca della Juventus? Il rapporto con Cristiano Ronaldo. Avere un giocatore come CR7 nella propria squadra è sempre una spinta per fare meglio

Cristiano è un leader, un vincente. Anche nelle partitelle in allenamento ti trascina. Se perde resta di cattivo umore. Se vince, invece, è felice e non perde occasione per prendere in giro i perdenti e far loro pesare la sconfitta

La stagione di Emre Can in Germania

Competizione Presenze/Reti Minuti disputati Bundesliga 5 presenze e 1 gol 421 minuti Champions League 2 presenze 179 minuti DFB Pokal una presenza 1 minuto totale 8 presenze e 1 gol 601 minuti

