Ex Schalke muore nel 2016 e risorge nel 2020: presunta truffa per il premio dell’assicurazione

Hiannick Kamba ex calciatore dello Schalke 04 è scomparso nel 2016 in un incidente stradale. E secondo la Bild è “resuscitato” nel 2020 e lavora in una ditta di servizi elettrici. Kamba e sua moglie sono accusati di frode e immigrazione clandestina.

Gennaio 2016. Hiannick Kamba, giovane calciatore con un passato allo Schalke 04, muore in un tragico incidente d’auto a 29 anni.

Maggio 2020. No, non è vero. Riporta la Bild che il giocatore è stato avvistato in Germania, nella regione della Ruhr. E non solo, perché Kamba è stato avvistato nelle vicinanze di un'azienda di servizi elettrici… per cui lavora! Quindi, Hiannick Kamba è vivo, e com’è possibile?

Bundesliga Dà la mano ai compagni, filma i test e si lamenta dello stipendio: l'Hertha sospende Kalou DA 4 ORE

L’ex calciatore è accusato di truffa per accaparrarsi il premio di un’assicurazione da lui stipulata e immigrazione clandestina (com’è tornato in Germania dopo la presunta morte?) e anche sua moglie sembra essere parte della frode.

Poi, come in ogni storia, ci sono le varie versioni.

La procuratrice Annette Milk dice che sarebbe stata la moglie del calciatore a produrre un falso certificato di morte congolese, a dichiarare la morte del marito e magari anche a farlo rientrare in Germania.

Il legale della signora dice che lei ha scoperto dell’assicurazione solo dopo la morte del marito.

Ed ecco la versione di Hiannick Kamba: da “morto” si è recato all’ambasciata tedesca in Congo per smentire la sua morte. Kamba inoltre sostiene di aver lasciato i suoi compagni durante un viaggio in un villaggio del Congo, e di aver perso documenti, telefono e tutti i soldi.

E se tutto questo non fosse già abbastanza strano, Kamba continua la sua storia dicendo che sarebbe riuscito comunque a tornare in Germania tramite l’ambasciata e avrebbe avvertito i suoi ex colleghi della ditta dove lavora tutt’ora.

Una storia comunque tormentata sin dall’adolescenza. Nel 2005 si “salvò” dall’espulsione dalla Germania grazie al suo contratto con lo Schalke 04. Continuò a giocare in categorie minori, fino alla morte. E alla resurrezione…

Bundesliga Dieci positivi tra prima e seconda divisione in Germania dopo i primi 1.724 test svolti DA 7 ORE