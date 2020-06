Il Borussia domina per larghi tratti del match ma esce sconfitto dal Schwarzwald-Stadion dopo aver sprecato molte occasioni per passare in vantaggio: decide l’attaccante tedesco nella ripresa dopo pochi secondi dal suo ingresso in campo. Primo successo degli uomini di Streich dopo l’interruzione per l’emergenza Coronavirus, brutto stop per gli ospiti nella corsa alla Champions League.

Se il Borussia Moenchengladbach non dovesse coronare il sogno di approdare in Champions League ci si ricorderà di questa partita. Partita in cui gli uomini di Rose hanno dominato dal fischio d'inizio, dipingendo calcio ma non capitalizzando le numerose occasioni create. Il Friburgo è entrato in campo timido, impaurito, insicuro dopo aver conquistato solo 2 punti nelle prime 4 partite dopo la pausa per l'emergenza Coronavirus. Peggio di lui solo Union Berlino e Schalke 04. Ma nel calcio ci sono alcune cose che restano fuori portata per chi cerca di trovare una spiegazione. Una di queste è il fatto che il 'Gladbach ha vinto una sola volta nella sua storia a Friburgo, nel 2002. La maledizione sembrava poter essere interrotta: il gol era nell'aria, sembrava solo questione di tempo. I padroni di casa hanno resistito, hanno iniziato a crederci e hanno colpito grazie ai cambi di Streich: dentro Petersen al 57', gol di Petersen al 60'. Neanche il tempo di riorganizzare le idee che gli uomini di Rose si sono trovati in inferiorità numerica: espulso Plea per doppia ammonizione. Sciocca la prima, severa la seconda. Finisce con Thuram addirittura in lacrime: il Bayer, avversario del Bayern, può staccare il Borussia al quarto posto. Il Friburgo torna a sperare nell'Europa League.

Il tabellino

FRIBURGO-BORUSSIA MOENCHENGLADBACH 1-0 (primo tempo 0-0)

FRIBURGO (4-2-3-1): Schwolow; Lienhart, Koch, Günter, Kubler (dal 58' Schmid); Höfler, Heintz; Sallai (dal 57' Petersen), Höler (88' Frantz); Grifo (dall'88' Kwon); Waldschmidt (dall'83' Haberer). All. Streich.

BORUSSIA MOENCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi (dall'81' Traore), Bensebaini; Hofmann (dall'81' Benes), Neuhaus; Herrmann (dal 72' Wendt), Stindl (dall'82' Raffael), Thuram; Plea. All. Rose.

Gol: 60' Petersen (F)

Assist: 1-0 Grifo (F)

Espulsi: Plea (B)

Ammoniti: Waldschmidt (F), Plea (B), Kubler (F), Koch (F), Hofler (F)

Friburgo-Mönchengladbach Credit Foto Getty Images

La cronaca in 8 momenti chiave

16’ SCHWOLOW SALVA IL FRIBURGO - Stindl serve Plea che apre il piattone dall'interno dell'area di rigore, ottima risposta del portiere dei padroni di casa! Sulla ribattuta ci prova Stindl, altra risposta in tuffo di Schwolow.

27’ ANNULLATO IL VANTAGGIO DEL 'GLADBACH - Schwolow salva su Neuhaus, Hermann calcia a porta vuota ma proprio Neuhaus devia in rete da posizione irregolare.

37’ NEUHAUS SI DIVORA IL VANTAGGIO - Sponda di testa di Stindl per il centrocampista, che scavalva Schwolow in uscita ma non trova la porta.

45’+1 SOMMER RISPONDE A HOLER - Sassata di destro dal limite dell'area, conclusione centrale: respinge con i pugni il portiere del 'Gladbach.

49’ KOCH SUL FONDO DI NIENTE - Conclusione di controbalzo dal limite dell'area, pallone che sfiora il palo! Friburgo vicino al vantaggio.

59’ PETERSEN SBLOCCA IL MATCH - Appena entrato, incredibile! Traversone dalla trequarti di Grifo su calcio di punizione, Bensebaini tiene in gioco il nuovo entrato che fulmina Sommer di testa!

68’ ESPULSO PLEA - Seconda ammonizione per l'attaccante del 'Gladbach: pestono su Hofler.

Il momento social del match

Il migliore in campo

Philipp LIENHART - Se il Friburgo è rimasto in partita quando sembrava dover soccombere da un momento all'altro è grazie soprattutto ai salvataggi del difensore austriaco. Almeno tre gli interventi provvidenziali sul punteggio di 0-0.

Il peggiore in campo

Alassane PLEA - Prestazione discreta ma senza incidere. Ma a pesare come un macigno è l'espulsione, arrivata dopo il gol di Petersen: impossibile pensare di recuperare. E se il secondo giallo è severo, il primo è imperdonabile: pallone allontanato a gioco fermo senza alcuna ragione.

