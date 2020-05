Germania, due positivi al Coronavirus anche nel Borussia Mönchengladbach

Mercoledì sarà la giornata decisiva in Germania per capire se ci sarà la ripresa o meno della Bundesliga. Intanto, dopo il Colonia e i 10 positivi di ieri, arrivano 2 nuovi casi dal Borussia Mönchengladbach.

Mercoledì 6 maggio sarà la giornata decisiva in Germania per capire le sorti della Bundesliga, con la decisione sulla ripresa o meno del campionato tedesco che è nella mani di Angela Merkel. Nel mentre, i tedeschi, continuano a registrare nuove positività al COVID-19.

Dopo i casi del Colonia, annunciati ufficialmente domenica sera; e le successive 10 positività annunciate ieri dopo i quasi 2000 test complessivi effettuati tra i club di prima e seconda divisione, sbucano altri 2 casi.

Secondo il Rheinische Post infatti ci sarebbero due positivi al Coronavirus anche nel Borussia Moenchengladbach: un calciatore e un membro dello staff.

Entrambi sono già in quarantena, come del resto anche gli altri casi. Il protocollo tedesco è infatti più leggero: ovvero isolare le positività e proseguire normalmente con tutti gli altri. Insomma, una lotta al virus in tempo reale, che non preclude però a coloro che sono stati a contatto fino a poche ore prima, di continuare normalmente. Una sfida ambiziosa, ma anche l’unica strada per provare a finire il campionato. Decisione finale della Merkel permettendo, ovviamente.

