Gotze lascia Dortmund senza giocare: la nascita del figlio blocca l’ultimo saluto coi gialloneri

Il tedesco lascia la squadra allenata da Favre dopo 4 stagioni. Il suo desiderio è quello di partecipare alla prossima Champions League e farlo con una squadra che gli possa garantire spazio. In Serie A Roma e Lazio sono alla finestra. Intanto il Borussia Dortmund lo ha salutato così

Addio amaro per Mario Gotze. Il trequartista lascia per la seconda volta il Borussia Dortmund senza salutare compagni e, virtualmente, i tifosi dal campo. Il 28enne, il cui contratto con i gialloneri scade il prossimo 30 giugno, lo scorso 9 giugno ha raggiunto sua moglie Ann-Kathrin in ospedale per la nascita prematura di suo figlio Rome. Le regole anti-Covid della Bundesliga prevedono che i giocatori debbano limitare i contatti al di fuori della propria squadra e del proprio staff. Se si esce dall'isolamento, bisogna entrare in una nuova quarantena di 15 giorni e effettuare due test, entrambi con esito negativo. Gotze non ha avuto il tempo materiale per tornare in campo per l'ultima giornata contro l'Hoffenheim.

Nell'ultima stagione il tedesco non ha brillato sotto la guida di Favre: per lui solo 21 presenze e tre gol in totale. Stando agli ultimi rumors di mercato vorrebbe giocare in uno dei maggiori quattro (Germania esclusa) campionati d’Europa: Inghilterra, Spagna, Italia e Francia. Non solo. Il suo desiderio è quello di partecipare alla prossima Champions League e farlo con una squadra che gli possa garantire spazio. In Serie A Roma e Lazio sono alla finestra. Intanto il Borussia Dortmund lo ha salutato così.

