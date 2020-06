Succede tutto in avvio di partita: il Var toglie un rigore ai padroni di casa per mano di Baumgartner, sul ribaltamento lo spagnolo sblocca il match. Passano due minuti e arriva la doppietta: gli uomini di Nagelsmann si portano a -1 dal Borussia Dortmund, sconfitta all'esordio per il nuovo tecnico dell’Hoffenheim Rapp.

La partita tra Hoffenheim e Lipsia si è decisa al 9' con la più esemplare delle "sliding doors", o porte girevoli se si preferisce. Rigore assegnato ai padroni di casa per fallo indiscutibile di Gulacsi su Dabbur lanciato a rete, ma interviene il Var: tocco di mano (involontario) di Baumgartner e penalty annullato. Ribaltamento di fronte e vantaggio del Lipsia: Dani Olmo buca un non impeccabile Baumann. La scena si ripete identica due minuti più tardi: sponda di testa di Sabitzer, destro vincente dello spagnolo sul primo palo. Poco più di dieci minuti sul cronometro e uomini di Nagelsmann in controllo assoluto. L'Hoffenheim, che in settimana ha vissuto lo scossone del licenziamento del tecnico Schreuder dopo un confronto con la società, ci ha provato. Ma la strada era ormai tracciata: gli ospiti consolidano il terzo posto e mettono pressione al Borussia Dortmund, pesante sconfitta per l'Hoffenheim nella corsa all'Europa League.

Il tabellino

HOFFENHEIM-LIPSIA 0-2 (primo tempo 0-2)

HOFFENHEIM (4-2-3-1): Baumann; Kaderabek, Posch, Bicakcic, Zuber (dal 46' Kramaric); Rudy, Grillitsch; Samassekou (dal 46' Skov), Geiger (dall'82' Akpoguma), Dabbur (dal 62' Bebou); Baumgartner (dal 68' Bruun Larsen). All. Rapp.

LIPSIA (4-4-2): Gulacsi; Mukiele, Klostermann, Halstenberg, Angeliño; Laimer (dal 62' Nkunku), Kampl (dal 68' Adams), Sabitzer (dal 78' Haidara), Olmo (dal 78' Konatè); Schick (dal 68' Lookman), Werner. All. Nagelsmann.

Gol: 9' Olmo (L), 11' Olmo.

Assist: 2-0 Sabitzer.

Ammoniti: Samassekou (H), Gulacsi (L), Klostermann (L), Zuber (H), Nkunku (L).

Dani Olmo pendant Hoffenheim / Leipzig Credit Foto Getty Images

La cronaca in 7 momenti chiave

9’ RIGORE TOLTO ALL’HOFFENHEIM - Dabbur si trova a tu per tu con Gulacsi dopo un rimpallo, salta il portiere e viene steso. Il direttore di gara assegna il penalty, ma il Var annulla tutto: mano (fortuita) di Baumgartner.

9’ VANTAGGIO DI DANI OLMO - Contropiede del Lipsia, lo spagnolo vince il rimpallo con Grillitsch e supera Baumann.

11’ ANCORA DANI OLMO - Lancio di Angelino, sponda di testa di Sabitzer e destro vincente sul primo palo dello spagnolo. Come prima, non impeccabile Baumann...

27’ TRAVERSA DI DABBUR - Sfortunato l'Hoffenheim: grande stacco su calcio d'angolo, traversa piena. Gulacsi immobile...

44’ WERNER SI DIVORA IL 3-0 - Splendida azione del Lipsia, l'attaccante si trova in campo aperto da solo contro Baumann ma calcia alle stelle a colpo sicuro! Incredibile errore per uno come lui...

65’ DANI OLMO SFIORA LA TRIPLETTA - Mancino sul secondo palo su assist di Werner: pallone sul fondo di pochissimo.

90+2 PALO PIENO DI NKUNKU - Che botta di destro a giro dalla trequarti, solo il palo salva Baumann.

Il momento social

Il migliore

Dani OLMO - Partita di livello assoluto da parte dello spagnolo, non soltanto per la doppietta che decide il match. In una serata in cui Werner stecca (clamoroso l'errore nel finale di primo tempo) e Schick gioca una partita anonima, l'ex Dinamo Zagabria sale in cattedra. E in due minuti indirizza la sfida.

Il peggiore

Christoph BAUMGARTNER - Prestazione negativa e sfortunata. Negativa perché non incide e non crea pericoli; sfortunata perché il suo tocco di braccio (involontario) convince il Var a togliere il rigore all'Hoffenheim.

