I verdetti: Bayern campione; Dortmund, Lipsia e Gladbach in Champions. Werder agli spareggi salvezza

Si è chiusa la Bundesliga 2019-2020 che ha visto trionfare - per l'ennesima volta - il Bayern Monaco che ha chiuso con 82 punti fatti (e 100 gol realizzati) in 34 giornate. +13 il distacco sul Borussia Dortmund che andrà in Champions insieme al Lipsia e al Mönchengladbach. Il Werder Brema riesce ad evitare la retrocessione diretta e giocherà gli spareggi salvezza contro la 3a della Bundesliga 2.

Con largo anticipo, rispetto agli altri campionati europei, è calato il sipario sulla Bundesliga. Il Bayern Monaco ha vinto l'8° titolo consecutivo, il 30° della propria storia, dominando il finale di campionato: 9 vittorie su 9 dopo il lockdown, compreso il successo nel big match contro il Dortmund.

Ennesimo 2° posto dunque per il Borussia Dortmund, che tornerà nella fase a gironi di Champions League insieme al RB Lipsia di Julian Nagelsmann e al Borussia Mönchengladbach (mancava dalla stagione 2016-2017) che è riuscito ad avere la meglio in volata del Bayer Leverkusen che si dovrà accontentare dell'Europa League.

Bundesliga Il Bayern Monaco non fa sconti: 4-0 al Wolfsburg e 100 gol in Bundesliga DA UN' ORA

Tutti i verdetti della Bundesliga 2019-2020

Squadra Campione BAYERN MONACO Qualificate fase a gironi Champions 2020-21 Bayern Monaco, Borussia Dortmund, RB Lipsia e Borussia Mönchengladbach Qualificate fase a gironi Europa League 2020-21 Bayer Leverkusen e Hoffenheim Qualificata preliminari Europa League Wolfsburg Spareggi salvezza Werder Brema Retrocesse in 2. Bundesliga Paderbon e Fortuna Düsseldorf

Oltre al Bayer Leverkusen, è l'Hoffenheim a centrare l'altro posto utile per la fase a gironi di Europa League mentre il Wolfsburg - che si è piazzato 7° - dovrà fare i turni preliminari per accedere alla fase a gironi.

Paderbon e Düsseldorf salutano: Werder Brema agli spareggi

Andando verso le parti basse della classifica, niente da fare per il Paderbon che retrocede subito in 2. Bundesliga dopo un solo anno di permanenza nella massima serie. Missione compiuta invece per le altre neopromosse Colonia e Union Berlino che giocheranno anche il prossimo anno in Bundesliga. Retrocede anche il Fortuna Düsseldorf mentre il Werder Brema è riuscito a centrare al fotofinish il terzultimo posto che gli varrà la possibilità di giocare lo spareggio contro la 3a classificata della Serie B tedesca (che si completerà domenica 28).

Il Werder se la dovrà quindi vedere contro una tra Heidenheim e Amburgo. Chissà che non sia proprio un Nordderby a determinare la prossima squadra della Bundes, con il Werder che vuole mantenere il record di stagioni disputate nella massima serie tedesca, avendo superato proprio quest'anno l'Amburgo in questa speciale classifica.

La classifica marcatori

Robert Lewandowski ha vinto la classifica marcatori con 34 gol: lo straniero con più reti nella stessa edizione del campionato. Il polacco ambiva anche al record di gol in una singola edizione (i 40 di Gerd Müller nel '71-'72), ma dovrà riprovarci un'altra volta. Lewandowski, comunque, ha vinto il suo quinto titolo da capocannoniere, il terzo consecutivo. L'attaccante del Bayern Monaco spera anche che, con i suoi 34 gol, possa vincere la Scarpa d'oro davanti a giocatori come Ciro Immobile (27), Cristiano Ronaldo (23) e Lionel Messi (21).

Giocatore Gol/Presenze Squadra 1. Robert LEWANDOWSKI 34 (31) Bayern Monaco 2. Timo WERNER 28 (34) RB Lipsia 3. Jadon SANCHO 17 (32) Borussia Dortmund 4. Wout WEGHORST 16 (32) Wolfsburg 5. Rouwen HENNINGS 15 (32) Fortuna Düsseldorf 7. Erling HAALAND 13 (15) Borussia Dortmund

Alle spalle di Lewandowski si sono piazzati Werner (l'anno prossimo sarà al Chelsea), Sancho (Borussia Dortmund), Weghorst del Wolfsburg e Hennings del Fortuna Düsseldorf. Haaland ha chiuso al 7° posto con 13 gol fatti (in 15 presenze), un bel bottino considerando che ha debuttato in Bundesliga il 18 gennaio scorso.

A proposito di record, Thomas Müller ha fornito un assist proprio all'ultima giornata, portandosi a quota 21 assist in tutta la Bundesliga. È il nuovo record assoluto, battendo quello di De Bruyne (20, nel 2014-2015 col Wolfsburg).

