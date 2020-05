Il Bayern Monaco accetta il taglio degli stipendi fino a fine stagione

Il presidente dei bavaresi Hainer è soddisfatto: "È molto gratificante che il nostro team abbia una completa comprensione della situazione".

I giocatori del Bayern Monaco hanno accettato il taglio degli stipendi fino alla fine della stagione. A darne la notizia la Bild, con le parole del presidente del club Herbert Hainer.

È molto gratificante che il nostro team abbia una completa comprensione della situazione e continuerà a rinunciare a parte dello stipendio fino alla fine della stagione.

Il Bayern dunque prosegue il taglio, anche se non è conosciuta l’esatta percentuale sul salario. Finora si sapeva che i giocatori avevano accettato di guadagnare il 20% in meno ad aprile, dopo che il campionato era stato sospeso a metà marzo. Non è chiaro se questa sia la percentuale confermata anche per i prossimi mesi.

Mentre i giocatori stanno aiutando il club, il Bayern Monaco ha comunque anche donato oltre 800.000 euro a squadre di calcio (e sport più in generale) nella regione della Baviera. Denari destinati appunto ad aiutare realtà sportive minori in difficoltà economica dopo la pandemia legata al COVID-19.

