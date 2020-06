Il Bayern Monaco verso l'8° titolo di fila, come la Juventus; il Celtic è già a quota 9

Stasera i bavaresi sfidano il Werder Brema e con una vittoria sarebbero certi dell'ottava affermazione di fila in Germania, il 30esimo Meisterschale della propria storia. Striscia aperta come quella dei bianconeri che vanno a caccia del nono Scudetto di fila, 9 come quelli degli scozzesi che hanno già archiviato il 2019-20. Il record sono i 14 consecutivi di Lincoln e Skonto Riga.

Il Bayern Monaco ha pronta la festa: se stasera batterà il Werder Brema, conquisterà aritmeticamente la Bundesliga 2019-20, il 30esimo Meisterschale della propria storia e l'ottavo sigillo consecutivo in Germania, una striscia aperta dal 2012-13, dopo i due trionfi in fila del Borussia Dormund di Jurgen Klopp.

I bavaresi eguaglierebbero gli otto successi di fila della Juventus, che conquista lo Scudetto in Italia ininterrottamente dal 2011-12, e del Ludogorets Razgrad: in Italia e in Bulgaria i campionati sono comunque in corso e quindi potrebbero portarsi a quota 9. A nove c'è già il Celtic Glasgow che ha messo in bacheca il titolo, il 51esimo della propria storia, lo scorso 18 maggio, col campionato concluso anticipatamente il 18 maggio 2020 a causa dell'emergenza dovuta alla pandemia di COVID-19.

Si è fermata a 8 titoli di fila la corsa del The New Saints, che vinceva il campionato in Galles dal 2011-12: a trionfare per la prima volta il Connah's Q. N. nel torneo concluso il 19 maggio scorso. Fermo a 7 successi consecutivi l'APOEL Nicosia a Cipro: il campionato è stato sospeso e poi cancellato per la pandemia e la Federazione ha deciso di non assegnare il titolo, oltre a non procedere alle retrocessioni.

Le strisce più lunghe ancora in corso

9 Celtic (Scozia) 2011/12–

8 Juventus (Italia) 2011/12– *

8 Ludogorets Razgrad (Bulgaria) 2011/12– *

7 APOEL (Cipro) 2012/13–

7 Bayern Monaco (Germania) 2012/13– *

6 Salisburgo (Austria) 2013/14– *

6 Qarabag (Azerbaijan) 2013/14– *

6 Santa Coloma (Andorra) 2013/14– *

6 Astana (Kazakistan) 2014– *

* = campionato ancora in corso

Lincoln e Skonto da record: 14 titoli in fila

Il record appartiene a due club che hanno vinto entrambi 14 titoli consecutivi: lo Skonto Riga in Lettonia e il Lincoln a Gibilterra, che ha perso l'occasione nella giornata finale della stagione 2016/17 di salire in vetta alla speciale graduatoria. Il Lincoln ha terminato la corsa a una vittoria da quello che è considerato il record mondiale, che è detenuto dal Tafea of Vanuatu, vincente in 15 campionati consecutivi dal 1994 al 2008/09. I bielorussi del BATE Borisov hanno vinto il 13esimo titolo nella passata stagione ma nel 2019 hanno ceduto la corona alla Dinamo Brest mentre il titolo 2018/19 nella Northern Irish League per il Linfield significa che sono ora solamente a meno uno dal record europeo dei Rangers a quota 54.

Più titoli consecutivi in campionati europei

14 Lincoln (Gibilterra) 2002/03–2015/16

14 Skonto Riga (Lettonia) 1991–2004

13 BATE Borisov (Bielorussia) 2006–2018

13 Rosenborg (Norvegia) 1992–2004

11 Dinamo Zagabria (Croazia) 2005/06–2015/16

10 Dinamo Tbilisi (Georgia) 1990–1999

10 Dynamo Berlino (Germania dell'Est) 1978/79–1987/88

10 MTK Budapest (Ungheria) 1914, 1917–1925

10 Pyunik (Armenia) 2001–2010

10 Sheriff (Moldavia) 2001–2010

Più titoli complessivi in campionati europei

54 Rangers (Scozia)

53 Linfield (Irlanda del Nord)

51 Celtic (Scozia)

44 Olympiacos (Grecia)

37 Benfica (Portogallo)

35 Juventus (Italia)

34 Anderlecht (Belgio)

34 Ajax (Olanda)

33 Sparta Praga (Cecoslovacchia/Repubblica Ceca)

33 Real Madrid (Spagna)

32 Rapid Vienna (Austria)

31 CSKA Sofia (Bulgaria)

30 Ferencváros (Ungheria)

