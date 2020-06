Il solito Weghorst spedisce il Wolfsburg al 6° posto e il Werder all'inferno

Il Wolfsburg vince in casa del Werder Brema grazie al 12° centro in campionato di bomber Weghorst. Lupi sesti, Werder a un passo dalla retrocessione.

Il Wolfsburg fa valere la sua superiorità sul derelitto Werder Brema sul campo e grazie al timbro del solito Weghorst sale al sesto posto della classifica. Per contro il Werder Brema vede ormai da vicina la retrocessione in Zweite dopo 40 anni (!) di permanenza al piano più alto del calcio tedesco. Ci ha provato la squadra di Kohfeldt ma alla distanza ha dovuto cedere il passo a un avversario oggettivamente più forte e attrezzato in tutti i reparti.

Il tabellino

WERDER BREMA (4-3-1-2): Jiří Pavlenka; Kevin Vogt, Ludwig Augustinsson, Miloš Veljković, Niklas Moisander, Theodor Gebre Selassie, Davy Klaassen (dal 40' st Davie Selke), Maximilian Eggestein, Philipp Bargfrede (dal 16' st Fin Bartels), Yuya Osako (dal 40' st Nick Woltemade), Josh Sargent (dal 31' st Leonardo Bittencourt). Allenatore: Kohfeldt

WOLFSBURG (4-2-3-1): Koen Casteels; Jérôme Roussillon (dal 43' st Marcel Tisserand), Kevin Mbabu, Marin Pongračić, John Anthony Brooks, Josip Brekalo, Xaver Schlager (dal 38' st Yannick Gerhardt), Maximilian Arnold (dal 43' st Josuha Guilavogui), João Victor (dal 19' st Felix Klaus), Wout Weghorst, Admir Mehmedi (dal 19' st Daniel Ginczek). Allenatore: Glasner

Gol: 37' st Weghorst.

Ammonizioni: al 45' pt Davy Klaassen (WER), al 4' st Josh Sargent (WER), al 35' st Leonardo Bittencourt (WER), al 22' st Kevin Mbabu (WOL), al 13' st Marin Pongračić (WOL), al 9' st Xaver Schlager (WOL).

La cronaca in 7 momenti chiave

Minuto 13: WEGHORST!! Sbaglia a tu per tu col portiere, su imbeccata di Joao Victor!!! CHE OCCASIONE PER IL WOLFSBURG!

Minuto 29: MEHMEDI!! DESTRO RIBATTUTTO!! CHE OCCASIONE!! wOLFSBURG VICINO AL VANTAGGIO

Minuto 32: CASTELS!! MIRACOLO SU OSAKO!! Che bella partita!!

Minuto 39: L'arbitro lascia correre ma il mani di Schlager pareva piuttosto netto! Rimangono i dubbi! POSSIBILE PENALTY PRO WERDERE!

Minuto 79: SCHLAGER!!! AGGIUSTA LA MIRA!!!! TRAVERSA PIENA!!!

Minuto 82: GOL!! WEGHORST!!! Non sbaglia di testa su cross di KLAUS, a sua volta innescato da Mbabu!! 1-0 WOLFSBURG!

Minuto 88: PAVLENKA!!! Miracolo su Gerhardt!!!

Il momento social

Il migliore

Wout Weghorst, perché il suo 12esimo centro in Bundesliga è di importanza siderale ai fini della classifica. Attaccante completo e nel pieno della sua maturità calcistica.

Il peggiore

Niklas Moisander, perché soffre lo stra potere fisico di Weghorst e nel finale è costretto ad arrendersi all'avversario.

