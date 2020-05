Il tributo di Weston McKennie per George Floyd: scende in campo con una fascia in suo onore

Il centrocampista statunitense dello Schalke ha indossato questa fascia durante il match perso 1-0 contro il Werder Brema. Il messaggio "Giustizia per George" è la deidca all'uomo di colore soffocato a morte dalla polizia questa settimana negli Stati Uniti.

Una storia che ha sconvolto l’intero Pianeta. L’omicidio George Floyd, l’afroamericano morto a Minneapolis dopo che un agente di polizia bianco gli ha tenuto un ginocchio sul collo per quasi 9 minuti mentre era a terra, è diventato un caso mondiale.

Durante Schalke 04 – Werder Brema, vinta dagli ospiti per 1-0, ha colpito l’immagine del centrocampista statunitense Weston McKennie sceso in campo con una fascia al braccio con su scritto "Justice for George", ovvero Giustizia per George (Floyd, ndr).

Bundesliga Bundesliga, la 29a giornata in Diretta TV e Live Streaming: date, orari e news DA 2 ORE

“Utilizzare la mia esposizione mediatica per attirare l'attenzione su un problema che persiste da molto tempo mi fa sentire bene !!! Dobbiamo difendere ciò in cui crediamo e penso che sia giunto il momento di essere ascoltati!”

Con questa frase, al termine della partita, sui propri canali social il giocatore ha voluto spiegare la motivazione del gesto, assolutamente lodevole.

Play Icon WATCH Kimmich, cucchiaio alla Totti: ecco il gioiello con cui il Bayern ha steso il Dortmund 00:00:37

Bundesliga La Bundesliga in Diretta TV e Live Streaming: date, orari e nuovo calendario di tutti i match DA 2 ORE