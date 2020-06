Timo Werner, è quasi fatta per il Chelsea. I Blues soprassano Liverpool e Inter: secondo la Bild l'affare è praticamente chiuso: 60 milioni all'RB Lipsia, contratto fino al 2025 da 10 milioni/anno al giocatore.

Un sorpasso netto e deciso: Timo Werner sarà un giocatore del Chelsea. A scriverlo sono i tedeschi della Bild, che danno ormai per fatto l’affare: i Blues verseranno all’RB Lipsia 60 milioni. Per il giocatore contratto fino al 2025 da 10 milioni netti a stagione.

Una notizia che fulmina l’ormai flebile concorrenza dell’Inter – che con le parole di Ausilio si era già ritirata vista anche la volontà del giocatore di andare in Premier League – ma soprattutto quella del Liverpool, con Jurgen Klopp che ne era stato forte sponsor.

Nelle ultime ore invece è arrivata la maxi offerta del Chelsea che sposta Werner verso Londra. Per la Bild l’affare è infatti praticamente concluso, con tutte le parti che hanno trovato l’accordo.

Werner diventerebbe così il primo grande colpo di questa stagione di calciomercato in Inghilterra, anticipato invece a livello europeo qualche giorno fa dell’effettiva cessione di Icardi al PSG da parte dell’Inter. Vedremo se nelle prossime ore arriverà anche l’ufficialità da parte di entrambi i club.

Werner in questa stagione ha segnato 25 gol in 29 presenze in Bundesliga, a cui aggiungere 7 assist. Sono invece stati 4 gol e 2 assist nelle 8 presenze in Champions League. Numeri che Werner potrà ancora teoricamente migliorare essendo il Lipsia una delle squadre già qualificate per i quarti di finale.

