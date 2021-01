Calcio

Joshua Zirkzee, ancora lui! Il 18enne del Bayern Monaco entra e stende il Wolfsburg

Il calciatore olandese, che gioca come attaccante per il Bayern Monaco II, è di nuovo decisivo in Bundesliga: come contro il Friburgo gli bastano una manciata di secondi per andare in rete.

00:00:29, 78 Visualizzazioni, 22/12/2019 A 09:54