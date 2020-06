Kingsley Coman, l'uomo dei record: dal 2013 in poi ha vinto 8 campionati di fila

Il 24enne attaccante francese, che martedì sera ha festeggiato matematicamente il 30esimo Meisterschale nella storia del Bayern Monaco, per l'ottava volta consecutiva ha vinto il titolo nazionale con il suo club. Una striscia che è cominciata nella stagione 2012-13 con il Paris Saint Germain: nel conto complessivo c'è anche uno Scudetto con la Juventus.

Prosegue la striscia vincente da record di Kingsley Coman: il 24enne attaccante francese del Bayern Monaco, che martedì sera ha festeggiato aritmeticamente la conquista del 30esimo Meisterschale nella storia del club bavarese, ha chiuso la sua ottava stagione consecutiva vincendo il titolo nazionale con il suo club. Una serie davvero notevole, che inizia nel 2012-13 quando l'allora giovanissimo Coman vince due Ligue 1 consecutive con il Paris Saint Germain pur collezionando pochissime presenze (3 in totale).

Bundesliga Bayern Monaco 30 e lode: un trionfo leggendario nel segno di Lewandowski e Hansi Flick DA UN' ORA

Trasferitosi alla Juventus, il francese conquista anche lo Scudetto (il primo dell'era Allegri per i bianconeri) collezionando 14 presenze. Poi il passaggio al Bayern Monaco nell'estate 2015 dove inizia a fare incetta di Bundesliga. Con una curiosità: nella stagione 2015-16, quella in cui la Juve lo cede al Bayern, Coman fa in tempo a scendere in campo una volta in Serie A. Un record nel record, quindi: tecnicamente quell'anno è riuscito a "vincere" ben 2 campionati.

Il rendimento di Coman al Bayern Monaco

Stagione Presenze Gol + assist 2015-16 22 4 + 6 2016-17 19 2 + 1 2017-18 21 3 + 4 2018-19 21 6 + 5 2019-20 (non ancora terminata) 22 3 + 3

statistiche relative alla sola Bundesliga

Play Icon WATCH Il Bayern Monaco è un rullo: 4-2 al Bayer Leverkusen e Lewandowski fa 400 00:01:26

Bundesliga Il Bayern Monaco è campione di Germania! 1-0 al Werder Brema, 30° titolo e 8° consecutivo DA 13 ORE