L'Amburgo resta in B: promosse Bielefeld e Stoccarda, Heidenheim-Werder Brema è lo spareggio

Niente da fare per l'Amburgo che sognava di centrare all'ultima giornata il 3° posto per gli spareggi promozione che avrebbe giocato contro i rivali di sempre del Werder Brema (che hanno inoltre superato l'Amburgo per stagioni disputate in Bundesliga). Promozioni dirette per Arminia Bielefeld e Stoccarda, lo spareggio sarà quindi quello tra Heidenheim e Werder Brema.

Tutto fatto in Zweite Liga con un'ultima giornata davvero appassionante. Si doveva decidere, in pratica, la 3a classificata, che avrebbe affrontato il Werder Brema per lo spareggio salvezza/promozione. Già matematico il primo posto dell'Arminia Bielefeld, promozione anche per lo Stoccarda: occhi puntata dunque sulla sfida a distanza tra Heidenheim e Amburgo. L'Amburgo era dietro di un punto, ma l'Heidenheim faceva visita alla prima della classe che non ci teneva a perdere proprio all'ultima giornata in casa.

I verdetti

Promozioni dirette in Bundesliga Arminia Bielefeld e Stoccarda Spareggio promozione Heidenheim Spareggio salvezza Norimberga Retrocesse in 3. Liga Wehen e Dynamo Dresda

Ecco che il Bielefeld ha vinto 3-0 grazie ai gol di Klos, Voglsammer (al 17' è già 2-0) e Clauss nella ripresa. Un assist importante per l'Amburgo che perde però in casa per 5-1 contro lo Sandhausen che era 10° in classifica: a segno van Drongelen (autogol), Behrens, Aaron Hunt prova a ravvivare su rigore, ma ancora Behrens, Engels e Diekmeier rifilano una scoppola mia vista. 2° anno consecutivo al 4° posto per i Rothosen che dovranno giocare un'altra stagione in 2. Bundesliga, mentre l'Heidenheim ha la ghiotta occasione di salire per la prima volta in prima divisione.

Gli spareggi

Giovedì 2 luglio, 20:30 Werder Brema-Heidenheim

Lunedì 6 luglio, 20:30 Heidenheim-Werder Brema

Arminia Bielefeld torna in Bundesliga per la prima volta dalla stagione 2008-2009, lo Stoccarda rientra dopo un solo anno di “purgatorio”.

