L'Augsburg riparte senza Herrlich: l'allenatore non sarà in panchina per colpa del...dentifricio!

Il tecnico tedesco ha violato il protocollo per uscire a comprare dentifricio e una crema, salvo autosospendersi poco dopo: "Ho fatto un errore lasciando l'albergo, non sono stato d'esempio per la mia squadra e il pubblico. Sarò coerente e lo pagherò"

La Bundesliga riparte, ma Heiko Herrlich resta ai box. L'allenatore dell'Augsburg non sarà sulla panchina dei suoi nella sfida casalinga contro il Wolfsburg nella prima giornata di calcio tedesco dopo la sospensione per l'emergenza coronavirus. Tutta colpa del dentifricio e di una crema per la pelle. Già, perchè l'ex giocatore del Borussia Dortmund ha violato il protocollo e la quarantena per andare al supermercato a comprare questi prodotti, salvo autosospendersi poco dopo.

Ho fatto un errore lasciando l'albergo. Anche se ho seguito tutte le misure di igiene all'uscita e al mio rientro, non sono stato d'esempio per la mia squadra e il pubblico. Sarò quindi coerente e pagherò il mio errore. A causa di questa cattiva condotta, non guiderò l'allenamento e non sarò in panchina sabato contro il Wolfsburg.

Play Icon

Bundesliga 🎙️ Dal Bayern ai numeri di Haaland, torna la Bundesliga! Tutto quel che c'è da sapere DA 6 ORE

Secondo le regole vigenti in Germania, tutte le squadre devono sottoporsi a un ritiro-quarantena di una settimana prima della ripresa del campionato. Nessun contatto con l'esterno, nessuna uscita. L'esordio di Herrlich sulla panchina dell'Augsburg sembra maledetto. Il 48enne tedesco è sbarcato in Baviera il 10 marzo, appena tre giorni prima che la Bundesliga venisse sospesa e senza poter debuttare. Appuntamento rinviato nuovamente, quindi, ma stavolta il buon Heiko potrà prendersela solo con se stesso...

Play Icon WATCH 🎙️ Dal Bayern ai numeri di Haaland, torna la Bundesliga! Tutto quel che c'è da sapere 00:27:53

Bundesliga Lipsia, intervista esclusiva ad Angelino: "Questa ripresa per noi potrebbe essere un vantaggio" DA 18 ORE