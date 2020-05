La Bundesliga riparte dopo il Coronavirus: date, orari e nuovo calendario di tutti i match

Dopo quasi due mesi di stop per la pandemia da Coronavirus, riparte il campionato tedesco con la 26esima giornata spalmata su tre giorni, da sabato 16 a lunedì 18 maggio col posticipo delle 20.30 tra Werder Brema e Bayer Leverkusen. Spicca il derby della Ruhr di sabato alle 15.30 tra Borussia Dortmund e Schalke 04 al Signal Iduna Park.

E' ufficiale: in Germania si torna a giocare. La Bundesliga alza nuovamente il sipario sul campionato 2019-20 dopo averlo abbassato quasi due mesi fa per lo scoppio della pandemia da Coronavirus alla vigilia della 26esima giornata. Si riprenderà da qui, dal 26esimo turno, spalmato su tre giorni, da sabato 16 a lunedì 18 maggio col posticipo delle 20.30 tra Werder Brema e Bayer Leverkusen. Il via sabato 16 maggio con cinque partite alle 15.30 tra le quali spiccano il "Derby della Ruhr" al Signal Iduna Park tra il Borussia Dortmund secondo in classifica e lo Schalke 04, e il match tra il Lipsia, terzo della graduatoria, in casa col Friburgo. La capolista Bayern Monaco, a +4 sul Dortmund, giocherà invece domenica 17 maggio alle 18 sul campo dell'Union Berlino.

Il campionato si concluderà entro il 30 giugno: secondo quanto annunciato da Christian Seifert, CEO della Lega tedesca, la Bundesliga avrà il suo epilogo nel weekend del 27-28 giugno, con soli due turni infrasettimanali. La finale di Coppa di Germania, fermatasi allo stadio delle semifinali, sarà invece giocata a inizio luglio.

Bundesliga Bayern, svolta per Klose: sarà vice-allenatore dei bavaresi DA 2 ORE

Il programma:

26esima giornata

Borussia Dortmund-Schalke 04 sabato 16 maggio ore 15.30

Lipsia-Friburgo sabato 16 maggio ore 15.30

Hoffenheim-Hertha Berlino sabato 16 maggio ore 15.30

Fortuna Dusseldorf-Paderborn sabato 16 maggio ore 15.30

Augsburg-Wolfsburg sabato 16 maggio ore 15.30

Eintracht Francoforte-Borussia Monchengladbach sabato 16 maggio ore 18.30

Colonia-Mainz domenica 17 maggio ore 15.30

Union Berlino-Bayern Monaco domenica 17 maggio ore 18

Werder Brema-Bayer Leverkusen lunedì 18 maggio ore 20.30

27esima giornata (22-24 maggio 2020)

Bayern Monaco-Eintracht Francoforte

Borussia Moenchengladbach-Bayer Leverkusen

Wolfsburg-Borussia Dortmund

Hertha Berlino-Union Berlino

Mainz-RB Lipsia

Friburgo-Werder Brema

Schalke 04-Augsburg

Colonia-Fortuna Dusseldorf

Paderborn-Hoffenheim

Play Icon WATCH Il Bayern torna ad allenarsi: giocatori a un metro di distanza e zero strette di mano 00:02:00

Bundesliga C'è il sì di Angela Merkel: la Bundesliga ripartirà il prossimo sabato 16 maggio DA 3 ORE