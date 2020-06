Le pagelle di Bayer Leverkusen-Bayern Monaco 2-4: Goretzka sontuoso, Muller è una macchina da assist

Il centrocampista classe '95, inamovibile in questa Bundesliga post-Covid, è il faro del centrocampo dei bavaresi: oggi ha guidato la rimonta con un gol e un assist. Il suo collega di reparto più "anziano", invece, ha raggiunto quota 20 assist in campionato, così come aveva fatto Kevin De Bruyne nel 2015

Le pagelle del Bayer Leverkusen

Lucas HRADECKY 5 - Qualche responsabilità di troppo sui gol dei bavaresi, specialmente nelle due uscite su Coman e Gnabry e sul diagonale di Goretzka

Bundesliga Il Bayern non fa prigionieri! Leverkusen travolto 4-2 in rimonta e 30° titolo ad un passo DA 3 ORE

Aleksandar DRAGOVIC 5 - Gnabry e Davies se lo mangiano. Lui può fermarli solo commettendo falli su falli

Sven BENDER 5,5 - E' l'unico che riesce a mantenere la posizione in marcatura della retroguardia del Bayer, ma non basta

Edmond TAPSOBA 4,5 - Imbarazzante marcatura in occasione del 3-1 del Bayern: stende il tappeto rosso a Gnabry che chiude definitivamente la partita

Lucas ALARIO 6 - Freddo davanti ai 193 centimetri di Manuel Neuer. L'ex River torna al gol dopo 5 mesi di astinenza complice lo stop causa Coronavirus (dal 76’ VOLLAND S.V.);

Charles ARANGUIZ 5 - Chi l'ha visto?

Julian BAUMGARTLINGER 5,5 - Assist telecomandato per Alario, poi si spegne (dal 62' PAULINHO 5,5 - Non cambia l'inerzia della partita)

Karim BELLARABI 5 - Non riesce quasi mai il suo pressing sul portatore di palla e non si distingue in attacco. Inutile (dal 46’ WIRTZ 6,5 - Entra e segna un gran gol. Neuer può solo guardare. Classe 2003)

Nadiem AMIRI 5 - In costante ritardo in copertura (dal 46’ WENDELL 5,5 - Con lui in campo il Bayer crea qualche occasione in più nella ripresa, ma nulla che possa impensierire Kimmich e i suoi colleghi)

Moussa DIABY 5 - Se in attacco non si vede quasi mai, in fase difensiva fa danni: perde una palla sanguinosa a centrocampo regalando il 2-1 ai Campioni di Germania. Errore imperdonabile

Leon BAILEY 4,5 - Gioca al posto dell'infortunato Havertz, ma non si rende mai pericoloso (dal 46’ DEMIRBAY 5 - Prestazione ectoplasmatica)

All. Peter BOSZ 5 - Non era certo la partita da vincere, ma l'iniziale vantaggio di Alario aveva fatto ben sperare. Difesa colabrodo da sistemare se si vuole anche solo sognare l'Europa

Bayern Munich's French forward Kingsley Coman (L) scores the equalizer past Leverkusen's Finnish goalkeeper Lukas Hradecky during the German first division Bundesliga football match Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern Munich on June 6, 2020 in Leverkusen, wes Credit Foto Getty Images

Le pagelle del Bayern Monaco

Manuel NEUER 6 - Non ha particolari colpe sue due gol delle Aspirine, anche se probabilmente esce un po' in ritardo sull'1-0 di Alario

Benjamin PAVARD 6 - Nessuna sbavatura

Jerome BOATENG 5,5 - Pronti-via un suo erroraccio in fase di disimpegno costa l'1-0 del Leverkusen (forse c'era fallo). Con il passare dei minuti riacquista fiducia

David ALABA 6 - Tiene in gioco Alario sull'1-0 salendo in ritardo, si trasforma in centrocampista avanzato nella ripresa disegnando calcio e mandando Lewandowski in porta in un paio di occasioni

Alphonso DAVIES 6,5 - Infaticabile sulla sinistra. Diligente in difesa, propositivo in attacco (dall’85’ HERNANDEZ S.V.)

Joshua KIMMICH 7 - Ispira i primi tre gol del Bayern: l'1-1 e il 2-1 recuperando il pallone e innescando il contropiede, il tris con un assist per Gnabry di 60 metri. Wow

Leon GORETZKA 7,5 - Primo tempo da incorniciare: quantità, qualità, assist e gol. Innesca la rimonta con il filtrante per Coman e il diagonale nell'angolino del 2-1. Amuleto (dal 75’ JAVI MARTINEZ S.V.)

Serge GNABRY 6,5 - Si assenta per larghi tratti della partita, ma si prende la soddisfazione di mettere in ghiaccio il risultato con un pallonetto preciso allo scadere del primo tempo (dal 75’ T. ALCANTARA S.V.)

Thomas MÜLLER 7 - Poteva non mettere a segno il 19° e il 20° assist della sua stagione? Con Flick è un giocatore rinato. Unica pecca: causa ammonizione mancherà sabato contro il Gladbach

Kingsley COMAN 7 - Sprizza entusiasmo da tutti i pori: segna l'1-0 beffando Hradecky con un pallonetto e con un tacco da paura contribuisce al 3-1. Prezioso (dal 67’ PERISIC 6 - Si vede veramente poco, ma del resto entra quando la partita non ha più nulla da dire);

Robert LEWANDOWSKI 6,5 - Primo tempo da dimenticare. Nella ripresa si toglie la soddisfazione del 30° sigillo in campionato che significa 6 punti in più di Immobile nella corsa alla Scarpa d'Oro. Era diffidato e salterà (così come Muller) l'ultimo vero ostacolo al Meisterschale, il 'Gladbach

All. Hans-Dieter FLICK 7 - Il suo Bayern è un'orchestra di perfezionisti, proprio per questo evita di cambiare gli interpreti nell'undici iniziale. Perfezionisti e con carattere. Proprio come Muller che nonostante un inizio di stagione in ombra, ha saputo trasformare la rabbia in energia e... assist. La rinascita del bavarese è stato il vero valore aggiunto dell'allenatore subentrato a Kovac

Bundesliga Bundesliga, la 30a giornata in Diretta TV e Live Streaming: date, orari e news DA 5 ORE