Le pagelle di Bayern Monaco-Eintracht Francoforte 5-2: Mueller il migliore

Il migliore in campo è Thomas Mueller. il peggiore è N'Dicka. I voti ai protagonisti di Bayern Monaco - Eintracht Francoforte.

===BAYERN MONACO==

Manuel NEUER 7 – Ottimo anticipo su una fuga di Andre Silva, come se fosse un ultimo difensore. Quel genere di interventi che cambiano le partite. Così come un paio di successivi salvataggi veri e propri da portiere. Ottimo modo per festeggiare il rinnovo.

Benjamin PAVARD 6,5 – Un colpo di testa in avvio che vale quasi un gol. Tanta spinta e la conferma di un ottimo stato di forma.

Jerome BOATENG 6 – Controlla bene Andre Silva e gli altri avanti. Partita senza lampi. Dal 73’ Lucas HERNANDEZ 6 – Si limita a gestire un finale ormai scritto.

David ALABA 6 – Si comporta bene da centrale, anche se per un tempo l’Eintracht non fa testo.

Alphonso DAVIES 7 – Assist per il 2-0 Mueller, gol che chiude la gara. Il canadese è il terzino sinistro più forte in Europa visto in questa stagione. In lockdown non ha cambiato le cose.

Thomas MUELLER 7,5 – E’ lui a dominare nei veri momenti importanti della partita. L’assist iniziale. Il gol del 2-0. E poi di nuovo la palla che porta Coman a servire l’assist del 3-0 a Lewandowski. Insomma, con 17 assist si conferma il punto fermo del Bayern di Flick. Decisivo.

Joshua KIMMICH 6,5 – Bene con i filtranti a inizio partita. Mette in porta Perisic, ma il croato non ne approfitta. Dall’85’ Michael CUISANCE – sv.

Leon GORETZKA 7 – Un grandissimo gol ad aprire la gara: davvero difficile colpire così violentemente quel pallone e tenerlo basso.

Kingsley COMAN 7 – Giocatore dalla facilità di corsa davvero strepitosa. Dall’85’ Joshua ZIRKZEE – sv.

Robert LEWANDOWSKI 6,5 – Timbra, come sempre, quando deve timbrare. Una traversa in avvio, un gol in questa festa.

Ivan PERISIC 5 – Unico insufficiente. Ne vede poche e combina poco nel Bayern di alto livello del primo tempo. Così come nella ripresa. Dal 64’ Serge GNABRY 6 – Impatto onesto in un finale già scritto.

All. Hans-Dieter FLICK 7 – Fa tutto la sua squadra: prima domina, poi di addormenta, poi si risveglia e la chiude. Per lui parlano il campo così come i numeri: un Bayern bello da vedere e sostanzialmente imbattuto da quando lui siede in panchina.

===EINTRACHT FRANCOFORTE===

Kevin TRAPP 6,5 – Mezzo voto in più per le parate in avvio e per aver tenuto su l’Eintracht.

Almany TOURE 6 – Primo tempo inguardabile, ripresa decisamente migliore.

Stefan ILSANKER 5 – Qualche buco di troppo, ma tenere a bada gli avanti del Bayern non è semplice.

Martin HINTEREGGER 6 – E’ la sua giornata: due gol, ma anche l’autorete che rende vani i suoi precedenti sforzi.

Evan N’DICKA 4,5 – Non ci capisce nulla. Due mezzi svarioni in 7 minuti, Coman lo fa impazzire. Hutter a primo tempo lo cambia. Inevitabile. Dal 46’ Timothy CHANDLER 6 – Ripresa onesta in un conteso di non semplice reazione.

Gelson FERNANDES 4,5 – Notevole l’assist al suo avversario – Davies – per il gol che chiude sul serio la gara, rendendo vano il sogno rimonta.

Sebastian RODE 6 – Prova a tamponare in mezzo al campo. Una gara onesta. Dal 71’ Daichi KAMADA 5 – Non pervenuto dal punto di vista offensivo.

Danny da COSTA 5 – Crea poco. Anzi: crea nulla. Bocciato. Dal 76’ Erik DURM – sv.

Mijat GACINOVIC 4,5 – Si mangia un gol sottoporta sparando su Neuer dopo l’ottimo assist di Andre Silva. Dal 71’ Djibril SOW 5,5 – Combina poco in un finale in cui il Bayern gestisce.

Filip KOSTIC 5,5 – Si fa pescare un po’ troppe volte in offside o anticipare al momento buono. Un palo nel finale non cambia il giudizio.

Andre SILVA 6 – Lasciato solo, lotta e fa quel che può. Generoso. Dal 76’ Bas DOST – sv.

All. Adolf HUTTER 5 – E’ decisamente un altro Eintracht rispetto a quello dell’andata. O forse, più semplicemente, è un altro Bayern a smascherarne il bluff.

