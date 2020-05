Diamo i voti al match - senza storia - dell'Allianz Arena. Il terzino destro francese e il bomber polacco, grandissimi protagonisti del match. Tantissimi applausi anche per i vari Davies, Müller e Gnabry. Si slavano in pochi tra gli ospiti: il portiere Kastenmeier, Giesselmann, il subentrato Pledl e Thommy. Assolutamente da dimenticare le prove dei distratti Zanka Jørgensen e Stöger.

=== Bayern Monaco ===

Manuel NEUER 6: inoperoso per quasi tutto il match, compie un intervento rimarchevole - a risultato acquisito - sull'insidioso mancino all'angolino di Giesselmann.

Benjamin PAVARD 8,5: pendolino lungo tutta la fascia destra, micidiale sottoporta. Gara da incorniciare per il terzino destro della nazionale francese.

Lucas HERNANDEZ 6: fa buona guardia su Karaman e soci, per quanto i pericoli che passano dalle sue parti non siano, per così dre, "irresistibili"...

Dal 46' Mickaël Cuisance 6,5: ottimi tentativi dalla distanza e tanta abnegazione alla causa bavarese.

David ALABA 7: assist e filtranti a raffica per la fase offensiva bavarese.

Alphonso DAVIES 7,5: altra prestazione ad altissimi livelli lungo l'out di sinistra, percorso come sempre "box to box". Il gol realizzato è un concentrato di caparbietà, concentrazione e freddezza.

Joshua KIMMICH 7,5: non estrarrà dal cilindro una prodezza in stile Dortmund, ma pennella un ottimo cross, dalla bandierina, per il 2-0 di Pavard e risulta decisivo anche sul primo acuto di Lewandowski.

Dal 62' Adrian Odriozola 6: subito in palla, lungo la destra, anche in un momento in cui la gara aveva davvero poco da dire.

Leon GORETZKA 6,5: importanti linee di raccordo disegnate in zona nevralgica. Non si nota ma c'è ed è preziosissmo.

Kingsley COMAN 6: meno brillante del solito, lo juventino dimostra comunque di essere dotato di un ottimo tocco e buona visione di gioco.

Dal 62' Ivan Perisic 6: ci impiega poco a spezzare il fiato. Il punteggio, al momento del suo ingresso in campo, era tuttavia eloquente.

Thomas MÜLLER 8: un assist dietro l'alyro, una generosità fuori dal comune. Insomma, un autentico campione.

Dal 75' Joshua Zirkzee 6: prova a farsi immediatamente notare, un po' come a Friburgo. Merita tante chance.ì

Serge GNABRY 8: prova magnifica, fatta di cross vincenti, palloni scodellati al millimetro e perfetta assistenza a un bomber di razza come Robert Lewandowski.

Dal 78' Oliver Batista Meier 6: subito pimpante sulla trequarti d'attacco. Il classe 2001 è un elemento interessante e di sicuro valore.

Robert LEWANDOWSKI 8: straripante là davanti. E due gol, per quanto mostrato nel pomeriggio dell'Allianz Arena, sono anche pochi...

Mister Hans-Dieter FLICK 8,5: guarda sornione alla scioltezza con cui la sua squadra si esprime, partita dopo partita. Il titolo "in carrozza" è sempre più vicino.

=== Fortuna Düsseldorf ===

Florian KASTENMEIER 6: baluardo indifeso, impegnato a sventare attacchi provenienti da ogni fronte. Riesce addirittura a mettere in fila almeno tre interventi miracolosi. Per questo, al di là dei 5 gol subiti, merita la sufficienza.

Marrhias ZIMMERMANN 5,5: dalla sua, un buon cross per il colpo di testa di Hoffmann. Detto questo, gli avversari gli sfuggono da ogni dove.

Dal 67' Jean Zimmer 5,5: anche contro il Bayern dei giovani, risulta disorientato e privo di iniziativa.

Adam BODZEK 4,5: marcature al burro e diga inesistente. Non ci sono aspetti positivi nella sua prestazione.

Mathias ZANKA JØRGENSEN 4: al di là dell'autorete, l'ex Huddersfield Town - in prestito dal Fenerbahçe - è distratto e costantemente nella posizione sbagliata. Bocciato su tutti i fronti.

Andre HOFFMANN 5: sfiora il gol della bandiera, sul punteggio di 0-5, ma è stato limpido rappresentante di una difesa colabrodo.

Niko GIESSELMANN 6: molto apprezzabile il gesto tecnico con cui, da fuori area, impegna Neuer a una prodigiosa parata all'angolino.

Kenan KARAMAN 4,5: nervoso e inconcludente. Lascia il proprio talento a Düsseldorf.

Alfredo MORALES 4,5: prestazione da "Chi l'ha visto?". Tocca pochissimi palloni.

Dal 57' Marcel Sobotka sv: il suo match dura, sì e no un quarto d'ora, prima di uscire per infortunio. Sfortunatissimo.

Dal 73' Thomas Pledl 6: tanta grinta e impegno. E questo è apprezzabile, specie se si viene chiamati in causa sullo 0-5.

Kevin STÖGER 4: l'emblema della sua prestazione da dimenticare è il modo in cui si fa scippare palla da Davies in occasione del quinto gol bavarese.

Dal 57' Valon Berisha 5: l'ex Lazio combina poco o nulla in fase di spinta.

Erik THOMMY 6: è uno dei pochi a salvarsi, tra le fila del Fortuna. Lungo la sinistra, tira fuori almeno di un paio di traiettorie interessanti.

Dal 67' Markus Suttner 5: non incide. E come potrebbe, in quella particolare fase del match?

Steven SKRZYBSKI 5: tanto pressing, tutto a vuoto. Qualcosa di decisamente frustrante...

Mister Uwe RÖSLER 4: avrebbe dovuto preparare meglio il match, dal punto di vista mentale. La sua squadra è partita battuta già dagli spogliatoi.

