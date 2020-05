Le pagelle di Borussia Dortmund-Bayern Monaco 0-1: Kimmich super, Haaland a sprazzi

L'autore del gol che decide il Klassiker è il migliore in campo per distacco. Tra i bavaresi brillano anche Boateng e Coman, mentre l'unico insufficiente è Muller. Davies fisicamente straripante e utile anche in fase difensiva. Nel Dortmund bocciati Burki e soprattutto Brandt, la vera delusione del big match. Hummels fa valere la sua esperienza.

BORUSSIA DORTMUND

Roman BURKI 5 - Qualche parata la fa, e anche importante (vedi sul destro di Goretzka che tiene in piedi i suoi). Ma l'errore di piazzamento in occasione del pur bel gol di Kimmich è pesante e condiziona il risultato finale.

Lukasz PISZCZEK 6 - Ha davanti due frecce come Gnabry e Davies e non sempre se la passa bene. Provvidenziale un suo salvataggio sulla linea nel corso del primo tempo.

dall'80' Mario GOETZE s.v. - Entra nel finale e non lascia tracce sulla partita.

Mats HUMMELS 6,5 - Primo ammonito del match per un fallo su Coman, gestisce il giallo senza farsi condizionare e fa valere la propria esperienza risolvendo almeno un paio di situazioni ingarbugliate in piena area.

Manuel AKANJI 5,5 - A volte distratto, altre volte fuori tempo. Prestazione certo non impeccabile quella del difensore svizzero.

Achraf HAKIMI 5,5 - Avrebbe il compito di spingere sulla destra come un pendolino, ma difetta di precisione e concretezza quando oltrepassa la linea di metà campo.

Thomas DELANEY 5,5 - Non parte nemmeno male, ma si spegne presto e la sua presenza in mezzo al campo si rivela piuttosto impalpabile. Favre lo lascia negli spogliatoi durante l'intervallo.

dal 46' Emre CAN 5,5 - L'ex juventino si vede pochissimo e non riesce a trovare le chiavi del centrocampo disputando una prova decisamente anonima.

Mahmoud DAHOUD 6,5 - Uno dei più brillanti e intraprendenti. Ha almeno il merito di provarci da lontano con un sinistro che mette paura a Neuer.

dall'85' Axel WITSEL s.v.- Entra in campo al tramonto della partita, ingiudicabile. Raphael GUERREIRO 6 - Altissimo in apertura di gara quando il Dortmund cerca di sorprendere il Bayern. Non riesce a garantire la stessa spinta per tutti i 90 minuti, ma rimane uno dei più positivi.

Thorgan HAZARD 5 - Piuttosto fumoso, fatta eccezione per qualche intuizione nei primi minuti di gioco. Combina davvero poco negli ultimi 30 metri.

Erling Braut HAALAND 6 - Difficile dare un voto al norvegese visto nel Klassiker. Risulta uno dei più pericolosi con le sue conclusioni e le sue accelerazioni improvvise. Ma per buona parte del match si eclissa. Ecco spiegato il motivo di una semplice sufficienza. Esce dolorante.

dal 72' Giovanni REYNA 6 - Poco più di venti minuti per lui, ma qualche spunto interessante. Pronti, via e si procura una punizione dal limite facendo ammonire Davies.

Julian BRANDT 5 - La vera delusione della serata. Non ne azzecca una e viene netraulizzato con facilità della linea difensiva del Bayern. Favre lo lascia giustamente negli spogliatoi dopo l'intervallo. Bocciato.

dal 46' Jadon SANCHO 5,5 - Il suo ingresso non cambia le sorti del Dortmund. Non sembra al meglio dal punto di vista fisico.

All.: Lucien FAVRE 5,5 - Non convince nella scelta dell'undici di partenza. Probabilmente un uomo come Emre Can in questo tipo di partite avrebbe fatto comodo dall'inizio. Non riesce a correggere la rotta e la sconfitta appare meritata.

L'esultanza dei giocatori del Bayern Monaco - Borussia Dortmund-Bayern Monaco Bundesliga 2019-20 Credit Foto Getty Images

BAYERN MONACO

Manuel NEUER 6 - Avvio da brividi con un'uscita maldestra. Si riscatta nel resto della gara con qualche buon intervento, su tutte la smanacciata a respingere il sinistro da fuori di Dahoud.

Benjamin PAVARD 6 - Diligente in fase di copertura, favorito dalla giornata opaca di Brandt. Poco presente in fase offensiva.

Jerome BOATENG 6,5 - Prova molto positiva la sua. In apertura salva sulla linea una conclusione di Haaland, poi fa valere la sua stazza fisica in mezzo all'area. Rischia il rigore nella ripresa con un intervento poco ortodosso.

dall'85' Lucas HERNANDEZ s.v. - Gioca solo una manciata di minuti e non è quindi giudicabile.

David ALABA 6 - Buona padronanza del ruolo, va in difficoltà solo in una circostanza quando Haaland lo brucia in velocità. Poi è sempre attento.

Alphonso DAVIES 7 - Forza fisica dirompente, dà una mano anche in fase di copertura con un paio di recuperi eccezionali. Qualche indecisione nella ripresa quando la stanchezza inizia a farsi sentire. Ma merita un voto alto e pieno.

Leon GORETZKA 6,5 - Presenza fondamentale in mezzo al campo per dare equilibrio e sostanza. Va anche vicino al gol con un destro angolato sul quale Burki si fa trovare pronto.

Joshua KIMMICH 7,5 - Prestazione straordinaria. Gestisce un'infinità di palloni e lo fa sempre con grande lucidità. E trova il gol partita con un pallonetto geniale dal limite dell'area. Burki avrà le sue colpe, ma la sua giocata rimane.

Kingsley COMAN 6,5 - Molto vivace e presente, nel primo tempo è lui a dare la scossa al Bayern. Entra nell'azione del gol di Kimmich con una sponda intelligente.

dal 73' Ivan PERISIC s.v. - Entra nel finale dando una mano nelle ripartenze, ma si vede poco.

Thomas MULLER 5,5 - Meno brillante rispetto alle ultime uscite, forse paga qualcosa a livello fisico. Qualche pallone gestito non benissimo nel finale.

Serge GNABRY 6 - Ha sul destro una colossale palla gol, ma Piszczek gli ricaccia l'urlo in gola proprio sulla linea. Per il resto non si vede granché anche se i suoi movimenti mettono sempre in apprensione la difesa del Dortmund.

dall'87' Javi MARTINEZ s.v. - Entra quando ormai la partita sta per finire.

Robert LEWANDOWSKI 6,5 - Assente ingiustificato per buona parte della gara, sale in cattedra nei minuti finali e fa due cose importanti: colpisce un palo clamoroso con un sinistro a giro dai 20 metri e conquista un più che sospetto rigore (ma l'arbitro non è d'accordo).

All.: Hans-Dieter FLICK 7 - Nona vittoria consecutiva del Bayern tra Bundesliga, Champions League e Coppa di Germania. Il titolo tedesco è ipotecato. A Dortmund mette in campo una squadra ordinata che ha un capo e una coda. E i risultati si vedono.

