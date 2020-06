Le pagelle di Borussia Dortmund-Hertha Berlino 1-0: Can tuttofare, Hakimi spia sulla corsia destra

Diamo i voti al match del Westfalenstadion: Emre Can parte dalla difesa e, "in puro stile Lothar Matthäus", decide il match al 58'. Il "madridista" Achraf Hakimi è una spia infaticabile lungo l'out di destra. Sancho getta alle ortiche due chance colossali. Parte ancora dalla panchina, invece, Krzysztof Piatek, che questa volta non incide, beccandosi pure un cartellino giallo.

=== Borussia Dortmund ===

Roman BÜRKI 6: spettatore non pagante nel pomeriggio del Westfalenstadion. L'unico brivido è il destro incrociato di Esswein, terminato di poco a lato, a un paio di minuti dal gol di Emre Can.

LUKASZ PISZCZEK 6: fa buona guardia dal proprio presidio, non disdegnando, peraltro, qualche comparsata offensiva lungo l'out di destra.

Emre CAN 7,5: deus ex machina. Schierato libero - in puro stile Lothar Matthäus - per via dell'assenza dello squalificato Hummels, dona garanzie all'intero reparto difensivo e, al 58', decide di andarsi a prendere i tre punti con un autentico colpo da biliardo.

Borussia Dortmund's Emre Can celebrates scoring against Hertha Berlin. Credit Foto Getty Images

Manuel AKANJI 5,5: dalle sue parti, Lukebakio, Esswein e Ngankam penetrano con discreta facilità.

Achraf HAKIMI 7: un missile lungo tutta la corsia destra, da cui pennella tantissime traiettorie utili per il reparto offensivo.

BVB - Hertha BSC | Achraf Hakimi (l.) zieht ab Credit Foto Getty Images

Axel WITSEL 6,5: lavoro come sempre oscuro a metà campo, ma davvero prezioso. Il classico "equilibratore tattico".

Dall'80' Leonardo Balerdi: sv.

Thomas DELANEY 6,5: nel suo report personale, una buona dose di filtranti di estrema qualità per Hazard e compagni.

Raphaël GUERREIRO 6,5: geometrie di pregio e assist al bacio in occasione del secondo gol gettato al vento da Sancho, al minuto 89.

Dal 90' Marcel Schmelzer: sv.

Jadon SANCHO 5,5: sempre frizzante là davanti, ma le due occasionissime mancate hanno dell'incredibile...

BVB - Hertha BSC | Jadon Sancho Credit Foto Getty Images

Thorgan HAZARD 6,5: buone iniziative, in combinazione con Sancho: tanta qualità nelle giocate che estrae dal proprio cilindro.

Dal 79' Mateu Morey: sv.

Julian BRANDT 6,5: dopo un primo tempo senza spunti, mette a referto quello più importante, la sponda aerea vincente per Emre Can.

Dal 68' Giovanni Reyna 6: subito pimpante e ricco di iniziativa, il classe 2002 figlio dell'ex Sunderland Claudio Reyna.

Mister Lucien FAVRE 7: ridisegnare la squadra in maniera proficua con così tante assenze con cui fare i conti, è come comporre un puzzle da 10mila pezzi. Riesce nell'impresa con grande acume tattico, intascandosi una vittoria preziosissima.

=== Hertha Berlino ===

Rune JARSTEIN 6,5: encomiabile l'intervento istintivo su Sancho al minuto 89.

Peter PEKARIK 5: si fa "uccellare" dai dribbling di Sancho in continuazione.

Dedryck BOYATA 6,5: sufficienza abbondante per via dei numerosi salvataggi, anche stoici, grazie ai quali si distingue. L'ex Celtic possiede anche un ottimo senso del posizionamento.

Jordan TORUNARIGHA 5,5: parte bene poi perde di concentrazione, insieme alle marcature.

Maximilian MITTELSTÄDT 6: nel primo tempo rischia una clamorosa autorete ma, in compenso, si dimostra preciso nei lanci lunghi.

Per Ciljan SKJELBRED 6: tatticamente ordinato. Forse troppo, a scapito delle iniziative offensive.

Per Cilian Skjelbred (Hertha) y Jadon Sancho (Dortmund) Credit Foto Getty Images

Dal 62' Krzysztof Piatek 5: un giallo e zero palloni giocati. Questa volta fatica a carburare.

Marko GRUJIC 4,5: poca spinta lungo la mancina di metà campo. La sua prestazione è davvero scarna di contenuti.

Dodi LUKEBAKIO 6: un tempo di grande generosità ma senza particolari sbocchi offensivi. Esce anch'egli fisicamente malconcio dai primi 45'.

Dal 46' Jessic Ngankam 5,5: un po' troppo irruento negli interventi. Graziato dall'arbitro: più volte, infatti, meriterebbe il cartellino giallo.

Vladimir DARIDA 6,5: corsa e qualità di passaggio da parte del ceco, in appoggio all'intero reparto avanzato. Davvero meritevole.

Javairô DILROSUN 5,5: tocca pochi palloni là davanti e, per giunta, dopo appena mezz'ora di gioco è costretto a dare forfait per problemi fisici.

Dal 30' Alexander Esswein 6: spreca, sullo 0-0, una ghiotta chance per portare avanti il suo Hertha. Il suo destro incrociato da ottima posizione, su assist di Darida, termina infatti sul fondo. Subito dopo, ecco il gol di Emre Can.

Dall'88' Lazar Samardzic: sv.

Vedad IBISEVIC 5,5: a parte qualche intelligente velo, viene completamente annullato da Emre Can.

Bruno LABBADIA 6: mette in campo una squadra tatticamente quadrata e difficile da colpire. Tuttavia, con un atteggiamento un po' troppo rinunciatario.

