Le pagelle di Dortmund-Schalke 4-0: Guerreiro scatenato, Haaland re degli esordi. Disastro Schubert

Al Signal Iduna Park trionfo dei gialloneri nel derby della Ruhr nella prima storica partita post-Covid. Il norvegese firma un gol e un assist confermandosi freddissimo quando si tratta di prime volte, il portoghese segna una doppietta d'autore

Le pagelle del Borussia Dortmund

Roman BURKI 6 - Attento sull'unica occasione dello Schalke, un tiro ravvicinato di Caligiuri. Per il resto ordinaria amministrazione

Lukasz PISZCZEK 6 - Si limita ai compiti di copertura

Mats HUMMELS 6,5 - Perfetto nel dare i tempi e comandare i movimenti di copertura dei compagni. Prova da vero capitano

Manuel AKANJI 6 - Parte alla grande. Nella ripresa si spegne, ma è sempre una sicurezza in retroguardia

Achraf HAKIMI 6,5 – In costante proiezione offensiva con frequentissime discese sulla destra. Vince la sfida contro Oczipka

Julian BRANDT 7,5 - Sempre al centro del gioco dei Diavoli Gialli, in mancanza del "Muro" della questione "scenografica" se ne occupa lui : l'ex Leverkusen compie una prodezza in occasione del primo gol, servendo di tacco Hazard che poi pesca Haaland in area. Nel secondo tempo si ripete con un assist coi tempi perfetti per Guerreiro

Thomas DELANEY 6,5 - Lotta e combatte come un gladiatore. Preziosissimo oggi pomeriggio (dal 68' BALERDI S.V)

Raphael GUERREIRO 7,5 - Corsa e precisione al servizio della squadra: il portoghese segna una doppietta pesantissima e crea tanti dubbi in attacco a Favre. Chi starà fuori nei prossimi impegni? (dall'87' Schmelzer S.V.)

Mahmoud DAHOUD 6 - Sbaglia poco, come tutti i suoi compagni (dall'86' GOTZE S.V.)

Erling HAALAND 7 – Il re degli esordi: a segno al battesimo in Champions sia con Salisuburgo che con Borussia. A segno al debutto in Bundesliga a gennaio e oggi nel nuovo inizio del calcio post-Covid. Fanno 41 in tutto, per ora. E c'è spazio anche per un assist. Cosa si può pretendere di più da un 19enne?

Thorgan HAZARD 7 - Il più vivace dei suoi nel primo tempo. Non a caso dai suoi piedi nasce l'1-0 firmato da Haaland. Cross perfetto. Nella ripresa si toglie anche lo sfizio del gol, complice una dormita di Schubert (dal 78' SANCHO S.V.)

All. Lucien FAVRE 6,5 - Il suo Dormtund è una sinfonia perfetta. In contropiede è devastante nonostante le assenze illustri di Reus, Emre Can e Schulz

Le pagelle dello Schalke 04

Markus SCHUBERT 4,5 - Sbaglia praticamente tutto. Rinvii sbagliati e uscite senza senso. Male su tutti e quattro i gol

Salif SANÉ 5,5 – Ultimo baluardo dello Schalke, si arrende anche lui sul 4-0

Jean-Clair TODIBO 5,5 – Anche il francese in orbita Juve delude. Pochi lampi in attacco, in grande difficoltà in difesa (dal 46' Burgstaller 5,5 - Innocuo come il suo compagno di merende Matondo)

Matija NASTASIĆ 5 – L'ex FIorentina è spaesato. Hakimi e Hazard fanno il bello e il cattivo tempo dalla sua parte

Jonjoe KENNY 4,5 – Perde qualsiasi pallone si ritrovi tra i piedi. Irritante (dall'87' Becker S.v.)

Weston James Earl MCKENNIE 4,5 – Chi l'ha visto?

Bastian OCZIPKA 5 – Il tedesco viene superato costantemente da Hakimi. Rimandato

Suat SERDAR 5 - Perde tutti i duelli con Delaney e Dahoud a centrocampo (dal 76' Schopf S.V.)

Amine HARIT 5,5 – Il marocchino almeno calcia in porta. Tiri non insidiosi, ma almeno si apprezza l'impegno

Daniel CALIGIURI 5,5 - L'unica occasione dei suoi viene dal piede dell'ex Wolfsburg. Un tiro ravvicinato neutralizzato da Burki. Poi il nulla (dal 76' Miranda S.v.)

Benito RAMAN 5 - In avvio sembra ispirato, ma poi si perde braccato da Hummels e compagni (dal 46' MATONDO 5 - Doveva giocare titolare, ma il suo ingresso nella ripresa non cambia comunque gli equilibri)

David WAGNER 4,5 - Nei primi 10 minuti il suo Schalke sembra tenere botta contro la seconda forza della Bunsdeliga, ma nel giro di mezz'ora si scioglie al sole. Prova il tutto per tutto inserendo due attaccanti nella ripresa, ma ormai è troppo tardi

