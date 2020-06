Le pagelle di Fortuna Dusseldorf-Borussia Dortmund 0-1: Haaland senza freni, Sancho spento

Erling Haaland of Borussia Dortmund celebrates scoring a goal with team mate Jadon Sancho during the Bundesliga match between Fortuna Duesseldorf and Borussia Dortmund at Merkur Spiel-Arena on June 13, 2020 in Duesseldorf, Germany

Il norvegese si conferma bomber implacabile e decide il match con un avvitamento di testa stilisticamente impeccabile. Sancho combina troppo poco, male anche Hazard. Emre Can va al piccolo trotto, Witsel uno dei più brillanti. Nel Fortuna si salvano in poco: i migliori sono Hoffmann, Skrybski e Hennings.

FORTUNA DUSSELDORF

Kastenmeier 6,5; Ayhan 5,5, Hoffmann 6,5, Giesselmann 5; Sobottka 6 (81' Morales s.v.); Zimmermann 5,5, Stoger 6, Berisha 5,5, Suttner 5 (76' Skrybski 6,5); Karaman 5,5 (81' Hennings 6,5), Thommy 5,5 (83' Zimmer s.v). All.: Rosler 5.

Bundesliga Haaland spietato: gol al 95' e il Borussia Dortmund piega il Fortuna Dusseldorf DA 3 ORE

BORUSSIA DORTMUND

Roman BURKI 6,5 - Una sola parata, ma determinante: straordinario nella ripresa quanto blocca in due tempi un sinistro violentissimo di Sobottka.

Lukasz PISZCZEK 5,5 - Il più distratto della linea difensiva: pericolosissimo un retropassaggio molle che mette in grande difficoltà Burki.

Mats HUMMELS 6 - Se la cava con la solita esperienza. Balla un po' nel finale con l'ingresso in campo di Hennings, ma nel complesso non sfigura.

Manuel AKANJI 6 - Partita non memorabile la sua. Guadagna la sufficienza firmando l'assist per il gol di Haaland con un cross tagliato.

Achraf HAKIMI 5 - Uno dei più intraprendenti tra i gialloneri, ma sulla sua prova pesa come un macigno il clamoroso gol sbagliato nel primo tempo a tu per tu con Kastenmeier.

Emre CAN 5,5 - Va al piccolo trotto in mezzo al campo, spesso impreciso nelle giocate e anche piuttosto nervoso. Non il miglior Emre Can.

Axel WITSEL 6,5 - Uno dei più brillanti. Col pallone fa quello che vuole e i ritmi bassi facilitano il suo modo di giocare. Poco comprensibile la decisione di Favre di toglierlo dopo un'ora: non sembrava avesse particolare bisogno di rifiatare.

dal 61' Erling HAALAND 7 - Bomber implacabile: il suo bottino stagionale in Bundesliga sale a 11 reti in 12 presenze. Si avventa sul cross di Akanji avvitandosi e spedendo la palla nell'angolino con un'esecuzione stilisticamente perfetta. I suoi gol da subentrante nella ripresa, da quando gioca in Germania, sono 6: è già record.

Raphael GUERREIRO 6 - Partita anonima, poi si accende all'improvviso e segna un gran gol che il VAR gli cancella in modo piuttosto inspiegabile.

Jadon SANCHO 5 - Spunti interessanti e qualche tocco pregevole nella prima frazione, il nulla nella ripresa. Troppo poco. Sciagurato un passaggio sbagliato al limite dell'area a cercare Can con la difesa del Fortuna fuori posizione.

Julian BRANDT 6,5 - Che bel giocatore! Parte da trequartista e finisce da regista. Fa tutto con grande scioltezza. Punto di riferimento.

Thorgan HAZARD 5 - Impalpabile. Partita davvero negativa la sua, rimedia anche un'ammonizione evitabile per proteste. I difensori del Fortuna lo controllano senza problemi.

dal 74' Giovanni REYNA 6 - Gioca poco più di 20 minuti, ma fa meglio del compagno che rimpiazza. Costringe Giesselmann al giallo dopo una grande giocata in velocità.

All.: Lucien FAVRE 5,5 - Prova opaca quella del Borussia e anche qualche sua scelta di formazione non sembra particolarmente azzeccata. Hazard è fuori condizione, Reyna meriterebbe più spazio e Witsel non andava tolto. Però azzecca la mossa Haaland e il risultato alla fine lo premia seppure al fotofinish.

Bundesliga André Silva (doppietta e assist) batte Piatek (gol), l'Eintracht vola! Union e Werder ok DA 3 ORE