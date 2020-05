Le pagelle di Wolfsburg-Dortmund 0-2: Haaland sottotono, Brandt un faro a centrocampo

Prestazione deludente del baby talento norvegese che chiude la sua partita con nessun tiro in porta. Favre si affida allora ai suoi terzini: Hakimi e Guerreiro firmano la quinta vittoria consecutiva ispirata dalle giocate del tedesco ex Leverkusen

Le pagelle del Wolfsburg

Koen CASTEELS 5,5 - Non colpevole sul gol di Guerreiro, qualche responsabilità sul raddoppio di Hakimi

Kevin MBABU 5 - Soffre tantissimo le discese di Guerreiro

Marin PONGRACIC 6 - Bel duello con Haaland, ex compagno di squadra al Salisburgo fino allo scorso dicembre. Il difensore croato riesce ad annullare l'attaccante norvegese

John Anthony BROOKS 5 - Si perde Hazard in occasione dell'1-0. Errore di copertura anche sul raddoppio

Jérôme ROUSSILLON 5,5 - Nella prima mezz'ora strapotere fisico sui binari di Hakimi, poi il marocchino prende le misure e non ce n'è per nessuno (dal 64' KLAUS 4 - Condanna definitivamente i suoi con un'espulsione evitabile)

Xaver SCHLAGER 5 -Chi l'ha visto?

Maximilian ARNOLD 6 - Timido nella prima parte, è uno dei protagonisti del forcing offensivo dei Lupi nella ripresa. Il più positivo dei suoi

Renato STEFFEN 5,5 - Una sua bordata da fuori area è una delle rare occasioni del Wolfsburg, si divora l'1-1 a tu per tu con Burki

Admir MEHMEDI 5,5 - Spaesato sulla destra, nell'ultima parte di gara trova più fiducia con una posizione centrale (dall’85’ Joao Victor S.V.)

Daniel GINCZEK 5 - Gioca a sorpresa dal primo minuto, ma passa un'ora a rincorrere il pallone. Mai in partita (dal 64' BREKALO 5 - Non dà la scossa)

Wout WEGHORST 5,5 - Torna dopo la squalifica nella prima partita post-Covid. I suoi non lo aiutano, allora lui si inventa una palla gol per Steffen, malamente sprecata

All. Oliver GLASNER 5,5 - Il suo 4-4-2 di partenza dà molto fastidio alla manovra offensiva del Dortmund. Dopo mezz'ora, però, i Lupi subiscono l'1-0 a difesa schierata che piano piano si scioglie come neve al sole. Nella ripresa manca la zampata vincente in attacco

Il Dortmund esulta dopo il gol di Guerreiro al Wolfsburg Credit Foto Getty Images

Le pagelle del Borussia Dortmund

Roman BURKI 6 - Pomeriggio di relax per il portiere dei gialloneri che mantiene la porta inviolata per la seconda partita consecutiva. Solo un intervento su una bordata da fuori di Steffen

Lukasz PISZCZEK 6 - Qualche errore di troppo in fase di impostazione, diligente in difesa

Mats HUMMELS 6 - Attento e mai in difficoltà. Favre gli risparmia un tempo in vista del Bayern (dal 46' EMRE CAN 5,5 - Libero di impostazione come nella storica partita di rimonta della Juve ai danni dell'Atletico in Champions. La prima azione del Wolfsburg lo coglie impreparato, i gialloneri rischiano di subire l'1-1. Non dà la stessa sicurezza di Hummels. Rimandato)

Manuel AKANJI 6 - Mehmedi e Ginczek non gli creano problemi. Prova di sostanza

Achraf HAKIMI 7 - Un pendolino sulla destra. Ispira il primo gol, mette la firma sul secondo. In forma straripante

Julian BRANDT 7 - Dispensa saggezza ogni volta che ha il pallone tra i piedi sia nei panni di regista esterno che in quelli di centrocampista avanzato. Da una sua magia di esterno nasce il gol del vantaggio. Favre gli concede qualche minuto di riposo in vista del Klassiker (dal 65' SANCHO 6,5 - Qualche chilo in sovrappeso, ma la classe e la generosità sono sempre le stesse. Una sua scorribonda centrale è l'antipasto del raddoppio giallonero, sedicesimo assist stagionale)

Thomas DELANEY 6 - Altra prestazione convincente del danese che vince tutti i duelli fisici a centrocampo (dall’83’ Balerdi S.V.)

Raphael GUERREIRO 7 - Dopo la doppietta allo Schalke, il portoghese è decisivo anche alla Volkswagen Arena. Indispensabile nelle folate in contropiede e sempre al posto giusto nel momento giusto, come sul cross di Hazard al 32' (dall’83’ Schmeltzer S.V.)

Mahmoud DAHOUD 6 - Si vede poco, ma il suo lavoro sporco è fondamentale per bloccare sul nascere le (rare) iniziative dei Lupi

Erling HAALAND 5 - Passaggio a vuoto del baby talento norvegese, mai veramente in partita. L'immagine della sua giornata no è il tap-in mancato in occasione del gol di Guerreiro. Si riscatterà contro i Campioni di Germania?

Thorgan HAZARD 6,5 - Dodici assist. Solo Thomas Müller e Jadon Sancho ne hanno messi a segno di più in questa edizione della Bundesliga. E' il più vivace nella prima mezz'ora di partita, quando i suoi sembrano ancora negli spogliatoi. Poi quando match si sblocca guida il Dortmund in tutti i contropiedi (dall’83’ Reyna S.V.).

All. Lucien FAVRE 7 - L'artefice di un stagione che può diventare un capolavoro martedì prossimo al Signal Iduna Park. La sua squadra diverte in attacco e soffre poco in difesa. Per il resto date la palla a Julian Brandt

