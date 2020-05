Un gol per tempo - del solito LEwandowski e di Pavard - e il Bayern Monaco passa sul campo della Union Berlino consolidando la vetta. Borussia Dortmund distanziato ora di quattro lunghezze.

Il Bayern Monaco di Flick sembra viaggiare col pilota automatico e, idealmente, ha ripreso da dove aveva interrotto prima dello stop forzato. Automatismi perfetti, squadra capace di muoversi come un corpo unico con individualità a esaltare il collettivo: la banda Flick è la miglior squadra in Germania al momento e, chissà, forse anche in Europa; sicuramente tra le. Per archiviare la scorbutica pratica Union Berlino e ricacciare il Borussia Dortmund a quattro lunghezze sono serviti i guizzi di Goretzka e Pavard: è stato un crescendo rossiniano quello del Bayern, partito con un po' di ruggine addosso e poi capace di uscire alla distanza uscendo vittorioso con merito dalla trasferta nella capitale tedesca

Il tabellino

UNION BERLINO (3-4-2-1): Gikiewicz; Schlotterbeck, Hübner, Subotic; Trimmel, Prömel (85' Kroos), Andrich (70' Gentner), Lenz; Ingvartsen, Bülter (85' Ryerson); Ujah (70' Andersson). All. Hoffmann (Fischer è assente)

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Alaba, Boateng, Davies; Thiago, Kimmich; Gnabry (85' Perisic), Muller (89' Cuisanse), Goretzka (71' Coman); Lewandowski. All. Flick

Gol: 40' rig. Lewandowski, 80' Pavard

Ammoniti: Lenz (UB), Davies (BM), Schlotterbeck (UB)

La cronaca in 8 momenti chiave

MINUTO 8: UJAH!!! MA CHE SI DIVORA!! Aveva addomesticato bene il lancio di Hubner poi però ha sparato un destro alle stelle! MALE LA DIFESA DEL BAYERN IN AVVIO!

MINUTO 18: GOL ANNULLATO!! THOMAS MUELLER!! Tap-in su assist di Gnabry. Tutto nasce sugli sviluppi di un corner!! Con lo stacco imperioso di Goretzka! MA VIENE TUTTO ANNULLATO! VAR DECISIVO! OFFSIDE MILLIMETRICO!

MINUTO 38: RIGORE PER IL BAYERN!!! FALLO SCIOCCO DI SUBOTIC SU GORETZKA!!

MINUTO 40: GOOOL!! LEWANDOWSKI!! 1-0!! 40esimo gol stagionale del polacco, che insacca dopo una serie di finte!!

MINUTO 45+4: PAVARD!!!!! BORDATA SULL'ESTERNO DELLA RETE!! Che bella azione del Bayern, uscito alla distanza quest'oggi!

MINUTO 50: GORETZKA!!! Destro fuori di un soffio, deviato! Grande assist di Mueller di tacco, come gioca il Bayern!!

MINUTO 81: GOOOL!! GOOOOOL!! PAVARD!!! CHE STACCO!!! Sul corner di Kimmich!!!

MINUTO 89: NEUER!!! SI SALVA sul sinistro di Felix KROOS, fratello di TONI!

Il migliore

Benjamin PAVARD - Un fattore sulla fascia destra, in entrambe le fasi. Si toglie pure lo sfizio di autografare un gran gol, come all'andata. Super performance del Campione del Mondo

Il peggiore

Neven SUBOTIC - L'ex Dortmund non fa certo un favore ai gialloneri: scriteriato il fallo da rigore su Goretzka, troppo morbida la marcatura su Pavard in occasione dello 0-2. Disastroso.

