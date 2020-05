Il terzino destro spagnolo, in prestito al Lipsia, ha confidato in un'intervista ESCLUSIVA alla redazione tedesca di Eurosport le sue sensazioni riguardo l'imminente ripartenza della Bundesliga. Tanti i temi discussi: dalla quarantena forzata dal Coronavirus, al suo periodo in Germania, passando per il suo rapporto con Timo Werner e con Pep Guardiola, suo allenatore al Manchester City.

La Bundesliga è pronta a ripartire; gli occhi di tutto il mondo si soffermeranno sulla 26esima giornata di campionato: un ritorno alla normalità, a detta di molti troppo prematuro, a detta di altri necessario. Tutti gli appassionati di calcio, in astinenza di intrattenimento sportivo da mesi, seguiranno le partite del campionato tedesco; ma non si tratta solo di puro spettacolo, si tratta di una prima sfida al Coronavirus, una prima fiaccola di speranza per un ritorno alla normalità. Nella scia della Bundesliga infatti, si trova gran parte del calcio europeo. Un primo esperimento, una lotta contro il tempo e il contagio, che potrebbe portare le federazioni calcistiche europee a delle decisioni definitive.

Tra i match in programma questo sabato alle 15:30, spicca il derby della Ruhr, Borussia Dortmund- Schalke 04, mentre il Lipsia, terzo in classifica, sfiderà il Friburgo. Una posizione più indietro si trova il Borussia Mönchengladbach, che giocherà in trasferta, alle 18:30, contro l'Eintracht Francoforte. Domenica alle 18:00 scenderà in campo il Bayern, che in trasferta affronterà l'Union Berlino.

La redazione inglese di Eurosport ha avuto modo di intervistare Angelino, giovane talento appena trasferitosi al Lipsia. Il terzino spagnolo, in prestito dal Manchester City, ha parlato della ripresa della stagione, del rapporto con squadra, tifosi e con Pep Guardiola, suo allenatore ai citizens.

Ritorno alla normalità?

Questo è un periodo difficile per tutti. Come hai affrontato gli ultimi due mesi?

Sicuramente non è stato facile. In questa situazione tutti noi abbiamo dovuto rimanere a casa e interrompere ciò che stavamo facendo. Credo che la situazione stia migliorando, ma ci vorrà più tempo e lavoro per provare a risolvere tutto. Ma l’importante è che stiamo ripartendo.

Molti tifosi sono entusiasti del ritorno delle principali competizioni calcistiche europee. Qual è la tua opinione a proposito della ripartenza?

Sono molto felice. Non vedevo l’ora di tornare a giocare. Ovvio, ci sono paesi in condizioni peggiori della Germania. Io vengo dalla Spagna e l’emergenza lì è più grave. Ma qui si può percepire che la gente è contenta di ripartire. Siamo d’accordo sul ricominciare, altrimenti non lo avremmo fatto. Stiamo aspettando la prima partita in trepidazione. Ciascuno di noi vuole godersi il calcio come ai vecchi tempi e portare felicità tra la gente, e penso che ci riusciremo.

Sui primi mesi di Bundesliga

Che cosa ti ha spinto ad accettare il prestito al Lipsia questo gennaio?

L’RB Lipsia era una squadra che stavo seguendo da qualche mese. Il progetto, l’allenatore e le sue idee, mi calzano a pennello. Non è stata una scelta difficile quella di venire qui.

Il tuo impatto sulla Bundesliga e sulla Champions League è stato impressionante. Avresti mai pensato di poter inserirti così bene fin da subito?

Ho avuto molta fortuna, l’allenatore ha avuto fiducia in me sin dalla prima partita. Per me è stato fondamentale riacquisire fiducia. Ci sono riuscito grazie al mister e alla squadra. Per ora tutto ha funzionato alla grande, speriamo di poterci mantenere su questi livelli.

Quali giocatori hanno aiutato a integrarti nel Lipsia?

Da quando sono arrivato, mi sono alternato con [Marcel] Halstenberg. Ma mi sento a mio agio con tutto il gruppo. Posso fidarmi di tutti loro. Ho molta fiducia in qualsiasi giocatore che scenda in campo da titolare.

Che cosa ti ha stupito del Lipsia e del calcio tedesco?

La prima immagine che mi viene in mente sono i tifosi e l’atmosfera. In Inghilterra non tutti gli stadi sono uguali, ma finora in Bundesliga ho trovato una grande atmosfera in ogni stadio. Il tifo è stato incredibile in ogni partita.

Il Lipsia ha 5 punti di svantaggio rispetto al Bayern Monaco, e solo uno rispetto al Borussia Dortmund. Siete terzi in Bundesliga. Pensi che il Lipsia possa vincere il campionato?

Mancano 9 partite. Dobbiamo concentrarci su una partita per volta. Dobbiamo pensare a settimana prossima, a vincere, poi passeremo alla settimana seguente e vedremo cosa succederà.

Sui sogni nel cassetto

Quindi la Bundesliga o la Champions League non sono sogni nel cassetto?

In questo periodo mi sono goduto del tempo con la mia famiglia. Mi sono staccato dal calcio. Ora sono tornato, e mi concentro su questo. É naturale sognare. Puntare in alto fa bene ma bisogna rimanere con i piedi per terra e ragionare una partita alla volta.

Ti aspetti risultati a sorpresa quando la stagione riprenderà? Le squadre potrebbero trovarsi in condizioni atletiche impari e le partite si disputeranno a porte chiuse…

Giocare senza tifosi è una situazione nuova alla quale dovremo adattarci velocemente. Speriamo possa avvantaggiarci, ma credo che per le squadre più grandi sarà difficile abituarsi. Esistono squadre che giocano meglio quando sono incitate dai loro tifosi, e proveremo a trarne un vantaggio.

In prestito sei passato per il New York FC, il Girona, il Mallorca, il Breda. Poi ti sei trasferito a titolo definitivo al PSV, dove hai giocato talmente bene che il Manchester City ti ha ri-acquistato. Poi dopo pochi mesi ti trovi al Lipsia. Come ci si sente a cambiare così tante squadre e così tante nazioni alla tua giovane età?

Io voglio solo giocare. Spero di poter trovare una casa prima o poi. Per il momento sono molto felice, cerco di godermi il momento qui, poi vedremo.

Dove ti vedi nel futuro?

L’aspetto più importante per me è trovare un allenatore che mi dia fiducia. Credo che questo basti…

Il rapporto con Pep Guardiola

E chi ti dà più fiducia? Julian Nagelsmann o Pep Guardiola?

Dal primo giorno di allenamento Julian mi ha insegnato tanto, sono molto grato a lui, allo staff e alla società. Mi hanno offerto questa opportunità a gennaio. Volevo andare in un posto dove potessi ritrovare l’amore per il calcio. Ci sono riuscito grazie a questa squadra e sono soddisfatto.

Che cosa hanno in comune Julian e Pep?

Entrambi vogliono dominare attraverso il possesso e la riconquista della palla il più presto possibile. Preparano le partite e gli allenamenti allo stesso modo. Diciamo che si assomigliano molto.

Sei rimasto in contatto con Guardiola durante la tua permanenza al Lipsia?

Ho parlato con lui prima che mi unissi alla nuova squadra. Lui parla di più con Julian. Credo che loro due parlino di più rispetto a quanto parlo io con Pep, ma è un buon rapporto. Nonostante non abbia avuto modo di giocare molto negli ultimi 6 mesi [al City], credo di essere migliorato parecchio come giocatore grazie a lui. Mi sono accorto di questa crescita quando sono arrivato qui e ho cominciato a giocare.

Il sogno della convocazione per la nazionale spagnola

Quali sono i tuoi obiettivi, per il momento?

Vincere sabato!

Ma oltre a quello…

Prima di tutto desidero la salute per tutti, e spero che si possa tornare presto alla vita normale. Quella è la cosa più importante.

Con l’Europeo posticipato nel 2021, hai cominciato a sperare in una convocazione per la nazionale spagnola?

É il mio sogno sin da quando ero bambino. Ma per ottenere la chiamata bisogna lavorare sodo. L’unica cosa che si può fare è sperare e lavorare duro per realizzare questo sogno. Ma la priorità è essere felici al club per il quale si gioca. E io provo proprio questa sensazione ora, quindi non posso chiedere di più.

Angelino contro Thomas Muller, il Bayern resta la squadra da battere in Germania Credit Foto Getty Images

L'importanza di Timo Werner

Perchè, a tuo parere, Timo Werner dovrebbe rimanere al Lipsia rifiutando le offerte della Premier League?

Perché lui è uno dei giocatori chiave della squadra. Lui è molto importante per noi, segna tanto. Giocare molti anni assieme a lui sarebbe un onore. È un top player, fa tanti gol e distribuisce tanti assist. Che cosa puoi chiedergli di più?

Fattore Werner: quanto incide il centravanti tedesco che piace a Inter, Juventus, Barça e Liverpool

Stagione Presenze + gol + assist 2016-17 32 + 21 + 7 2017-18 45 + 21 + 10 2018-19 37 + 19 + 10 2019-20 36 + 27 + 12

Perchè gli Italiani dovrebbero tifare Lipsia

Molti tifosi al di fuori della Germania farebbero di tutto per tornare a guardare il calcio, quindi dovranno abituarsi alla Bundesliga e scegliere una squadra da simpatizzare. Perché dovrebbero scegliere il Lipsia?

Se vogliono guardare un bel calcio, una squadra padrona del gioco, credo che noi siamo la squadra perfetta per loro. Negli ultimi mesi abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Le ultime gare di Champions contro il Tottenham sono state incredibili. Il nostro calcio è spettacolare. Se la gente guardasse quelle gare, allora di sicuro guarderebbe le nostre prossime partite. Io posso solo rassicurarvi sul talento che vedo qui ogni giorno. Sono entusiasta di giocare con questo gruppo e sono veramente felice di essere qui.

