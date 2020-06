Una doppietta del solito Haaland regala il secondo posto definitivo ai gialloneri, ma la formazione della Red Bull fa festa per il ko del Bayer Leverkusen, che resta a -3 a una giornata dal termine: Schick e compagni, con una differenza reti enormemente migliore anche rispetto al Gladbach, possono festeggiare un'altra qualificazione alla Champions.

Perdere e far festa lo stesso. Sì, è possibile. Ed è il caso del Lipsia, che offre una delle peggiori prestazioni stagionali, viene battuto in casa dal Borussia Dortmund ma gioisce lo stesso in virtù di una qualificazione alla Champions League non matematica, ma ormai sicura. Il 2-0 a favore del BvB è firmato da Haaland – che novità – che prima se ne divora un paio, poi supera Gulacsi alla mezzora, quindi colpisce pure una traversa e infine trova la doppietta a tempo quasi scaduto. Una gara a senso unico, nonostante il divario non esagerato nel risultato. Il Lipsia fatica a trovare gioco e idee e costruisce pochissimo per meritarsi il pareggio. Però fa festa lo stesso, come detto. Perché il Bayer Leverkusen perde a sua volta per 2-0 in casa dell'Hertha e dunque scivola al quinto posto dietro al Borussia Mönchengladbach, a -3 dal club della Red Bull. Che però ha una differenza reti enormemente migliore rispetto alle sue due concorrenti e, dunque, è praticamente certo di tornare in Champions. Mentre il Borussia Dortmund, che si tiene stretto il secondo posto e a sua volta timbra l'approdo in Champions, conferma di essere la prima “umana” dietro al cannibale Bayern.

Il tabellino

Lipsia (3-5-2): Gulacsi; Klostermann (46' Adams), Upamecano, Halstenberg; Mukiele, Kampl (70' Haidara), Sabitzer (39' Dani Olmo), Forsberg (75' Konaté), Angeliño; Werner (70' Nkunku), Schick. All. Nagelsmann

Borussia Dortmund (3-4-2-1): Bürki; Piszczek, Emre Can, Hummels; Morey (78' Sancho), Witsel, Brandt, Raphael Guerreiro (90' Zagadou); T. Hazard (90' Schulz), Reyna (81' Balerdi); Haaland. All. Favre

Arbitro: Felix Zwayer

Gol: 30' Haaland, 93' Haaland

Assist: Reyna (B, 0-1), Brandt (B, 0-2)

Ammoniti: Schick, Reyna, Kampl, Angeliño, Emre Can, Witsel

Note: -

La cronaca in 10 momenti chiave

15' – Hazard penetra in area e tocca per Haaland, che davanti a Gulacsi si fa ipnotizzare dal portiere del Lipsia. Grande occasione sprecata dal Borussia Dortmund.

16' – Haaland calcia nuovamente qualche secondo dopo, ben servito da Raphael Guerreiro, ma è ancora bravo Gulacsi, che tiene lì il sinistro incrociato del norvegese.

24' – Altro intervento di Gulacsi, che si oppone con i pugni al destro incrociato di Hazard. Terza occasione nitida per il Borussia Dortmund.

30' – GOL DEL BORUSSIA DORTMUND. Haaland questa volta non sbaglia: Brandt per Reyna, da questi di prima per il norvegese, che con un sinistro ravvicinato mette in rete. 0-1.

40' – Lipsia vicino al pareggio: Werner viene servito sul sinistro in area da Forsberg e incrocia, chiamando Bürki alla respinta.

47' – Dopo pochi secondi il Lipsia rischia grosso: Haaland tocca dentro per Morey, che davanti a Gulacsi manca incredibilmente la porta col sinistro.

52' – Il solito Haaland a un passo dallo 0-2: botta da posizione defilata, Gulacsi devia con il corpo e la palla va a stamparsi contro la traversa.

85' – Burki salva tutto con un'uscita provvidenziale su Angeliño, che aveva provato a superarlo da posizione defilata: bravissimo il portiere del Borussia Dortmund.

88' – Di nuovo Angeliño ha sul sinistro la palla dell'1-1, ma la sparacchia orrendamente sul fondo. Occasione finale sprecata dal Lipsia.

93 – GOL DEL BORUSSIA DORTMUND. Brandt trova una prateria in contropiede e centra per Haaland, che a porta vuota spinge in rete il pallone dello 0-2.

Il migliore in campo

Haaland. Inizia male, fallendo un paio di gol non da lui. Ma non si perde d'animo e, con una doppietta, regala al Borussia Dortmund vittoria e secondo posto.

Il peggiore in campo

Schick. Va quasi subito vicino al vantaggio, poi non lo si vede più. Risucchiato dalla difesa ospite e incapace di reagire.

Il momento social del match

Siparietto tra Lipsia e Borussia Dortmund dopo la doppietta di Haaland: mai provocare il norvegese prima di una partita...

Le altre partite del turno:

Già sazio nonostante il Meisterschale già conquistato, il Bayern fa a fettine anche il Friburgo: 3-1 costruito interamente nel primo tempo e altre due reti dell'irrefrenabile Lewandowski. Bagarre in zona Champions League, dove ora entra il Borussia Mönchengladbach: la squadra di Rose passa per 2-1 sul campo del già retrocesso Paderborn e supera il Bayer Leverkusen, sconfitto per 2-0 a Berlino dall'Hertha. Ultimo turno infuocato: il Lipsia è come detto praticamente certo di chiudere tra le prime quattro e così sarà sfida a distanza tra Gladbach e Leverkusen.

In coda, Werder Brema appeso a un filo: ko per 3-1 in casa del Mainz, per andare allo spareggio con la terza della Zweite dovrà ora superare il Colonia in casa all'ultimo turno e sperare che il Fortuna Düsseldorf (1-1 interno con l'Augsburg) non passi sul campo dell'Union Berlino. La squadra di Kohfeldt ha pure una differenza reti peggiore: -30 contro -28. Insomma, servirà un miracolo.

Goleade per Wolfsburg (4-1 in casa del derelitto Schalke) e Hoffenheim (4-0 all'Union), entrambe in Europa League con 90 minuti d'anticipo. 1-1 tra Colonia ed Eintracht, due che non hanno più nulla da chiedere alla propria stagione.

