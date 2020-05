Il Pistolero ex Milan entra e segna su rigore, rovinando i sogni della banda di Nagelsmann di un aggancio del Dortmund al secondo posto. A segno anche l’ex Roma che approfitta di una papera del portiere dei berlinesi

Il primo turno infrasettimanale della Bundesliga post-Covid ha un retrogusto rossonero. Ieri Andrè Silva con l’Eintracht Francoforte, oggi Piatek con l’Hertha Berlino: due ex Milan tornano a segnare mentre la Serie A è ancora ferma ai box. Il Pistolero dimenticato in panchina ci mette 11 minuti a lasciare la firma alla Red Bull Arena e a rovinare i sogni di gloria del Lipsia: ingresso al 71’, rigore guadagnato da Cunha (giovane brasiliano in orbita Inter) e rigore perfetto con portiere spiazzato. Ed ecco il secondo pum-pum-pum di Krzysztof nel campionato tedesco.

L’Hertha trova così il quinto risultato utile consecutivo e mette una pezza alla papera di Jarstein che poco prima aveva goffamente smanacciato in porta un tiro non irresistibile dell’ex Roma e Samp, Patrick Schick. Il Lipsia, che nel primo nel primo tempo aveva recuperato con Klostermann l’iniziale vantaggio dei berlinesi firmato da Grujic, si deve accontentare del terzo posto, a -2 dal Dortmund e a -9 dal Bayern capolista.

Il tabellino

LIPSIA-HERTHA BERLINO 2-2 (primo tempo 1-1)

Lipsia (3-4-2-1): Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Laimer, Sabitzer; Adams, Olmo (dal 57’ Lookman); Nkunku (dal 65’ Angelino), Werner (dal 78’ Wolf); Schick (dal 79’ Orban). All. Nagelsmann

Hertha Berlino (4-2-3-1): Jarstein; Pekarik, Boyata, Torunarigha, Plattenhardt (dal 12’ Mittelstadt); Skjelbred (dal 77’ Ngakam), Grujic; Lukebakio (dal 71’ Dilrosun), Darida (dal 71’ Piatek), Cunha; Ibisevic (dal 77’ Maier). All. Labbadia

Arbitro: B. Dankert

Gol: 10’ Grujic, 24’ Klostermann, 68’ Schick, 82’ Piatek (R)

Assist: Plattenhardt, Nkunku, Werner

Ammoniti: Pekarik, Torunarigha (H)

Espulsi: Halstenberg (L)



La cronaca in 6 momenti chiave

10’ VANTAGGIO DELL'HERTHA - Ha segnato Grujic sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Gran tiro al volo di esterno sinistro del centrocampista serbo in prestito dal Liverpool lasciato libero da Upamecano. Assist dalla bandierina firmato da Plattenhardt

24’ PAREGGIO DEL LIPSIA - Gran incornata di Klostermann sempre su calcio d'angolo. La palla sbatte contro il palo e si insacca in porta. Assist firmato da Nkunku. 1-1 alla Red Bull Arena

37’ BRIVIDO PER L'HERTHA - Sabitzer calcia benissimo una punizione dai 25 metri: una deviazione della barriera salva Jarstein

63’ LIPSIA IN DIECI - Secondo giallo per Halstenberg dopo un'entrataccia da dietro su Cunha. L'arbitro estrae il rosso

68’ VANTAGGIO DEL LIPSIA - 2-1 dei Tori Rossi firmato da Schick, ma papera incredibile di Jarstein che non controlla un tiro tuttosommato non irresistibile dell'ex Roma

82’ PAREGGIO DELL’HERTHA - Piatek appena entrato non sbaglia dal dischetto: 2-2 alla Red Bull Arena. Rigore causato da un’entrata senza senso di Lookman su Cunha

Il migliore in campo

Krzysztof PIATEK – L’arbitro non aveva ancora fischiato il rigore che lui aveva già la palla in mano da sistemare sul dischetto. Cinque gol su rigore (tre con il Milan, due con l'Hertha) su un totale di otto in stagione tra campionati e coppe (cinque in Italia, tre in Germania). Non è stata la stagione della consacrazione che tanti si aspettavano, ma oggi può essere un nuovo inizio per il Pistolero

Il peggiore in campo

Timo WERNER – Dopo la tripletta al Mainz, passaggio a vuoto del gioiello tedesco, sogno proibito di Marotta. Partita irritante con 0 tiri in porta

Il momento social del match

