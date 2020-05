Al Borussia Park successo dei Puledri che raggiungono il Bayer Leverkusen al terzo posto. L’attaccante francese segna una doppietta e la “dedica” all’afroamericano ucciso nei giorni scorsi da un agente della polizia a Minneapolis, così come aveva fatto ieri il centrocampista dello Schalke 04 Weston McKennie indossando una fascia sul braccio con la scritta: "Justice for George".

Tutto facile per il Gladbach che fa il suo dovere al Borussia Park contro l’Union Berlino e si conferma valida concorrente nella corsa ad un posto Champions con Dortmund, Bayer Leverkusen e Lipsia. Solo una, tra cinque giornate, rimarrà fuori dall’Europa che conta.

La copertina del successo casalingo degli uomini di Marco Rose è inevitabilmente la doppia esultanza di Marcus Thuram, non solo per il nono e il decimo gol del francese, ma anche e soprattutto per il messaggio politico che ha voluto mandare. Il figlio di Lilian ha ricordato George Floyd, l’afroamericano ucciso nei giorni scorsi da un agente della polizia a Minneapolis, così come aveva fatto ieri il centrocampista dello Schalke 04 Weston McKennie indossando una fascia sul braccio con la scritta: "Justice for George".

L’attaccante dei Puledri sul 2-0 si è inginocchiato qualche secondo con gli occhi bassi verso il campo in segno di raccoglimento. Un gesto che ha ricordato quello dell'ormai ex giocatore di football americano, Colin Kaepernick che nel 2016 cominciò a inginocchiarsi durante l’inno americano per protestare contro le discriminazioni e le violenze nei confronti dei neri. Sul 3-1 Thuram ha alzato le dita al cielo ancora in memoria del 46enne scomparso lunedì scorso in Minnesota. Una vicenda che ha sconvolto il mondo e scatenato un’ondata di proteste e indignazione in tante città degli Stati Uniti.

Il Gladbach archivia la pratica Union già nel primo tempo grazie ai tap-in di Florian Neuhaus e dello stesso attaccante francese. Ad inizio ripresa sussulto dei berlinesi con Andersson prima del tris firmato Thuram e del definitivo poker di Plea in doppia doppia stagionale tra gol e assist. La squadra della capitale rimane a sole quattro lunghezze dalla zona retrocessione.

Il tabellino

B. Monchengladbach-Union Berlino 4-1 (primo tempo 2-0)

Borussia Mönchengladbach (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini (dal 90’ Wendt); Herrmann (dal 73’ Kramer), Neuhaus (dal 90’ Doucure); Hofmann (dall’81’ Hofmann), Stindl (dall’81’ Benes), Thuram; Plea. All. Rose

Union Berlino (3-4-2-1): Gikiewicz; Friedrich, Schlotterbeck, Subotic (dal 46’ Kroos); Trimmel, Gentner (dal 79’Ujah), Prömel, Lenz (dal 60’ Ryerson); Ingvartsen (dal 79’ Mally), Bülter; Andersson. All. Fischer

Arbitro: F. Willenborg

Gol: 17’ Neuhaus, 41’ Thuram. 50’ Andersson, 59’ Thuram, 81’ Plea

Assist: Plea (x2), Ingvartsen, Bensebaini

Ammoniti: Hofmann, Lainer, Neuhaus (M), Bülter, Friedrich (U)



La cronaca in 6 momenti chiave

12’ PROVA LA MAGIA NAUHAUS - Stindl scippa il pallone a centrocampo e cede al tedesco che tenta il gol da cineteca da distanza siderale: il portiere dell'Union indietreggia e se la cava deviando in angolo. Primo brivido al Borussia Park!

17’ VANTAGGIO DEL GLADBACH - Ha segnato Neuhaus! Azione insistita del centrocampista tedesco che resiste alla carica di Friedrich, si accentra in area di rigore e cadendo lascia partire un tiro preciso che sbatte contro il palo interno e si insacca in rete. Vantaggio meritato dei Puledri al Borussia Park!

41’ RADDOPPIO DEL GLADBACH - Ha segnato Thuram! Il francese trafigge Gikiewicz con un colpo di testa preciso su un cross al bacio di Plea. Nono gol stagionale per l'attaccante dei Puledri

50’ ACCORCIA L’UNION - Riapre la partita Andersson! Tap-in facile facile dello svedese su assist di Ingvartsen

59’ TRIS DEL GLADBACH - Ha segnato ancora Thuram su un nuovo assist di Plea! 10 gol il primo, 10 assist il secondo. Cross basso e tap-in a porta vuota. 3-1 al Borussia Park

81’ POKER DEL GLADBACH - Partita in ghiaccio per i Puledri che calano il poker con Plea su assist basso di Bensebaini. Decimo gol stagionale per il francese

Il migliore in campo

Marcus THURAM – Prestazione da incorniciare del classe ’97 figlio d’arte. Seconda doppietta stagionale e intesa perfetta con Plea. Con loro due la Champions non è un’utopia

Il peggiore in campo

Neven SUBOTIC – Il fantasma del difensore attento e preciso del Dortmund. Fischer lo toglie per disperazione alla fine del primo tempo

Il momento social del match

