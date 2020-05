"Nuovo calcio", Day 1: quale sarà l'impatto dei 5 cambi nei campionati?

Le nuove regole sui 5 cambi consentiti durante i match rivoluzioneranno il calcio? Quale sarà il loro impatto? Il bilancio del primo sabato dopo il "lockdown".

Cominciamo da un dato rassicurante: quello che da più parti è stato ribattezzato “nuovo calcio” in realtà è identico al vecchio calcio. Già, l’agonismo non è certo mancato nel sabato di Bundesliga e i giocatori impegnati nei match del massimo campionato tedesco non hanno mostrato alcun segno di psicosi da virus. Al calcio d'inizio è scattato il clic e nessuno ha tirato indietro la gamba, né evitato contatti o contrasti. Nuovo calcio identico al solito calcio, dunque… Ma con qualche novità, in particolare una di natura prettamente tecnica!

Gli extra cambi

C’era grande attesa per i 5 cambi a disposizione dei tecnici (distribuiti su tre tranche) e questa prima giornata di calcio dopo il lockdown ci ha detto che la novità introdotta dall’IFAB e recepita dall’UEFA è stata accolta di buon grado e soprattutto sfruttata immediatamente. Delle dodici squadre impegnate nel sabato di Bundesliga solo due non hanno fatto ricorso agli extra cambi, ovvero Lipsia e Wolfsburg; gli allenatori delle altre squadre hanno al contrario attinto a piene mani dalle rispettive panchine. Quelli di Hertha Berlino, Schalke 04, Paderborn, Eintracht e Gladbach hanno sfruttato addirittura il quinto cambio. Un successone, insomma!

Come cambierà il calcio?

Troppo presto per valutare il reale impatto delle sostituzioni extra, ma sicuramente si possono azzardare delle previsioni a medio termine. Gli americani chiamerebbero in causa il concetto di "load management", di gestione di risorse ed energie nell'arco di un impegnativo ed estenuante campionato. Un centellinamento necessario alla luce degli infortuni dettati dallo stravolgimento della stagione e dei probabili impegni ravvicinati (Giovanni Reyna del Dortmund si è infortunato in fase di riscaldamento, per esempio). In questo contesto le squadre dalle rose profonde e ricche di talento - come lo stesso Dortmund - saranno più avvantaggiate nel prosieguo della stagione. La rotazione di calciatori sarà fondamentale e ci aspettiamo che da qui in avanti il ricorso ai cambi extra diventi la norma. Limitatamente alle partite del sabato di Bundesliga i cambi non hanno avuto un chiaro impatto sull'esito dei match, ma tra un mese e mezzo è probabile si possa già tracciare un bilancio significati in tal senso.

La nuova normalità

Al netto della rivoluzione dei 5 cambi il sabato di Bundesliga ha mostrato al mondo la "nuova normalità" degli incontri di calcio: il distanziamento tra calciatori all'ingresso in campo e in panchina, le interviste a distanza di sicurezza e soprattutto il nuovo modo di esultare dopo i gol, rigorosamente distaccati gli uni dagli altri oppure mediante gomiti e pugnetti. Un contrasto sicuramente stridente con quanto poi avvenuto in campo, dove i contatti (e non potrebbe essere stato altrimenti) si sono puntualmente verificati. Questo è calcio (vero) e lo sarà sempre.

